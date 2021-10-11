موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية والصين، ينتظر عشاق وجماهير المنتخب السعودي موعد مباراته القادمة في التصفيات المؤهلة لكاس العالم قطر 2022 وتحلم الجماهير بمواصلة انتصارات الفريق المتتالية واستمرار تصدر المجموعة حيث يتصدر المنتخب الأخضر المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات خاضها المنتخب حقق الفوز فيها جميعاً ويسعى المنتخب السعودي إلى مواصلة سلسلة الانتصارات في التصفيات بتحقيق الفوز في مباراته القادمة أمام الفريق الصيني لتحقيق العلامة الكاملة وذلك من أجل التأهل الثاني على التوالي لكأس العالم ويقدم المنتخب السعودي مردود ومستوي جيد مع المدرب الفرنسي إيرفي رينارد، ويأتي على الجانب الآخر المنتخب الصيني الذي حقق انتصار وحيد له في التصفيات عندما فاز في مباراته الأخيرة مع منتخب فيتنام حيث يسعى إلى استغلال روح العزيمة التي ظهرت في الفريق عند الفوز على فيتنام وتحقيق أول ثلاث نقاط له في مشوار التصفيات وذلك بعد خساراته من المنتخب الأسترالي ومنتخب اليابان ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم موعد مباراة السعودية والصين القادمة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر وماهي القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يستضيف المنتخب السعودي ضيفه المنتخب الصيني غداً الثلاثاء الموافق 12/10/2021 في تصفيات التأهل لكاس العالم 2022 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت أبو ظبي وسوف يتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناةSSC 7 بصوت المعلق عبد الله الحربي.

مشوار المنتخب الأخضر في التصفيات المؤهلة لكاس العالم بقطر 2022

يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم بقطر والتي تضم كلاً من اليابان واستراليا والصين وعمان وفيتنام خاض المنتخب الأخضر ثلاث لقاءات حقق الفوز فيها جميعاً حيث فاز على منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وفاز على اليابان وعمان بهدف دون مقابل ويأتي المنتخب الأخضر في الصدارة برصيد تسع نقاط بالتساوي مع المنتخب الأسترالي الذي سيجمع بينهم لقاء مرتقب في شهر نوفمبر القادم ويسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز.