نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الترفيه السعودية تعلن في اجتماع عن فعاليات موسم الرياض 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفية برئاسة تركي الشيخ تحت رعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، بات محل أنظار الكثير من أنحاء العالم وبتكلفة مالية تخطت 3 مليار دولار، مع تحقيق ربح كثير من المتوقع أن تتخطى ال 6 مليار دولار وذلك في تحقيق جهود المملكة في تحقيق ربح من إقامة موسم الرياض بأقل نفقة مدفوعة، وأصبح موسم الرياض من أهم الفعاليات الفنية والرياضية على مستوى العالم، وأصبح محط النجوم في جميع المجالات والرياضات المختلفة، وهذا ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م التي وضعها الملك سلمان بن عبدالعزيز وينفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومن الجدير بالذكر أن هيئة الترفية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ضمن خطط المملكة العربية السعودية للوصول لرؤية السعودية في 2030م.

موعد انطلاق وانتهاء موسم الرياض 2021م :

من المقرر إقامته في أواخر شهر أكتوبر الجاري 2021م ومن المقرر إقامته في الـ20 من شهر أكتوبر للموسم الثاني على التوالي، ولم يتم تحديد موعد نهايته ولكن من المتوقع وعلى الأرجح أن سوف ينتهي في منتصف نوفمبر القادم 2021م ما لم يتم تمديده.

المساحة التي يتكون منها موسم الرياض 2021م :

موسم الرياض سيقام علي مساحة تتخطى 5 مليون كيلو متر وتكون مقسمة على 14 منطقة بها ممشى كبير يحتوي علي العشرات من المقاهي يتجاوز عددها الـ ٥٠ مقهي على الطراز العالمي ،كما يشمل مطاعم تشبع جميع الاذواق يبلغ عددها ما يقرب من مائتي مطعم .

فعاليات موسم الرياض 2021م :

أعلنت هيئة الترفية السعودية برئاسة تركي ال الشيخ عن العديد من الفعاليات في موسم الرياض في جميع المجالات ، حيث أعلنت أنه سيكون أكثر من 70 حفلة غنائية في موسم الرياض من بينهم مايقارب من 10 حفلات غنائية عالمية، كما أعلنت عن إقامة موسم مسرحي فاخر يشمل العشرات من المسرحيات العالمية و وتواجد العديد من الكتاب والأدباء والشعراء حول العالم في موسم الرياض العالمي، وأكدت عن إقامة الآلاف من الفعاليات خلال موسم الرياض من ضمنها إقامة موسم للمصارعة الحرة وتواجد أبرز نجوم المصارعة الحرة في العالم.

فعاليات موسم الرياض الرياضي 2021م :

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة مباراة بين فريقي الهلال والنصر مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كما أعلن عن العديد من المفاجآت في موسم الرياض المزمع إقامته أكتوبر الجاري 2021م.

وقد أعلن أيضا تركي ال الشيخ عن قيادة المدرب المخضرم أرسين فينجر لفريق الهلال والنصر أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أكد عن حضور العديد من اللاعبين العالمين مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، ومن المؤكد أن هيئة الترفية السعودية عن مفاجأة أخري لم تعلن ومن المتوقع أن تكون بين منتخب الأرجنتين والبرازيل الكلاسيكو اللاتيني كما حصل في موسم الرياض السابق .

بالإضافة إلى ذلك أن يوجد العديد من الفعاليات التي لم تعلن عنها وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية في جعل الرياض واجهة ثقافية وسياحية وحضارية بين جميع مدن العالم .