موعد مباراة سوريا ولبنان اليوم 2021/10/12 في تصفيات المونديال والقنوات المفتوحة الناقلة والتشكيل

تترقب الجماهير السورية والبنانية موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة، التي يستضيفها ملعب الملك عبد الله الثاني بالأردن، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الأولى المباراة هامة لكلا المنتخبين، الباحثين عن فوز يخرجهم من النفق المظلم ويعطيهم قبلة الحياة من جديد، ويبعث الأمل في الصعود للمونديال فالمنتخبين في موقف حرج، المنتخب الوطني السوري في المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة، المنتخب البناني في المركز الرابع برصيد نقطتين، اللقاء منقول عبر قنوات sschd 7 وقناة أبوظبي الرياضية، تلعب في نفس اليوم مباراة الإمارات والعراق في نفس المجموعة، التي يتصدرها المنتخب الإيراني بتحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، وفي المركز الثاني المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة سوريا ولبنان

الرابعة بالتوقيت العالمي غرينتش.

الخامسة بتوقيت : تونس، المغرب، الجزائر.

السادسة بتوقيت : مصر، السودان، ليبيا.

السابعة بتوقيت : سوريا، لبنان، السعودية، الأردن.

مباراة سوريا ضد الصين

المباراة اليوم هامة جداً لكلا المنتخبين، فالبحث عن الثلاث نقاط من أجل المركز الثالث في المجموعة والمؤهل للعب مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، التقى المنتخبين قبل هذا اللقاء 17 مباراة فاز المنتخب السوري في 12 مباراة، بينما فاز المنتخب البناني في مواجهتين، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات ولقاء اليوم يحمل رقم 18 والفوز به هو شعار المنتخبين.

التشكيل المتوقع للمنتخب السوري اليوم

حراسة المرمى “عالمة”.

الدفاع “كاروما، سعد أحمد، وايس، كاردواجلي”.

الوسط “حميشه، ميداني، فهد اليوسف، محمود المواس”.

الهجوم “خربين، عمرو السومة”.

التشكيل المتوقع لمنتخب لبنان اليوم

حراسة المرمى “مطر”.

خط الدفاع “عباس، اليكس، جوان، قاسم”.

الوسط “محمد دهيني، فيليكس، سوني سعد”.

الهجوم “حسن معتوق، باسل، قدوح”.

ترتيب جدول المجموعة الأولى

إيران برصيد 9 نقاط من الفوز 3 مباريات. كوريا الجنوبية برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل. الإمارات برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة. لبنان برصيد نقتين من تعادلين وهزيمة. العراق برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة. سوريا برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمتين.

بطاقة المباراة