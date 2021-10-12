موعد مباراة السعودية والصين..تصفيات كاس العالم آسيا

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محمد سياف - ابو ظبي - نعرض عليكم موعد مباراة السعودية والصين ضمن مباريات تصفيات كاس العالم اسيا، والتي تقام بإستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وقدم المنتخب السعودى مباريات جيدة خلال الفترة الماضية .

حيث إستطاع المنتخب السعودى الفوز على نظيره الفيتنامى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التيى أقيمت يوم 2 سبتمبر الماضى، ثم إستطاع التغلب على منتخب عمان بنتيجة هدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بمدينة عمان الرياضية، وكانت أخر مواجهة تغلب فيها على منتخب اليابان بنتيجة هدف نظيف.

موعد مباراة السعودية والصين

نعرض عليكم موعد مباراة السعودية والصين فى تصفيات كاس العالم اسيا، والتى تقام اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة بإستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين

تعرض مباراة السعودية والصين على ثلاث قنوات

قناة sscc sport 7 ، بتعليق عبدالله الحربي

قناة أبو ظبي أسيا 2 ، بتعليق فارس عوض

يوتيوب الإتحاد الأسيوى

ترتيب المنتخب السعودى قبل مباراته مع الصين

نعرض عليكم ترتيب المنتخب السعودى قبل مباراته مع المنتخب الصينى، فى تصفيات كاس العالم اسيا – الدور الثالث :

تعرف على نظام القرعة وعدد الفرق الصاعدة لكأس العالم قطر 2022، وذلك قبل مباراة السعودية والصين

أسفرت قرعة تصفيات كاس العالم اسيا والمؤهلة لكأس العالم 2022، وأجريت القرعة بالعاصمة الماليزية كوالامبور بحضور الإتصال المرئي نظرا لتفشى فيروس كورونا، ويتأهل 4 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم بقطر، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة .