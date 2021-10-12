نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق والامارات اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في تصفيات المونديال في المقال التالي
يستضيف ستاد زعبيل بنادي الوصل مباراة المنتخب الإماراتي ضد المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في تصفيات قارة آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث تشهد الجولة الرابعة مباريات قوية في نفس المجموعة، حين يلتقي المنتخب الإيراني متصدر الترتيب على ملعبه مع المنتخب الكوري الجنوبي صاحب المركز الثاني، ويلعب المنتخب السوري ضد المنتخب اللبناني في الأردن، بالإضافة إلى موعد مباراة العراق والامارات اليوم في الثامنة إلا ربع مساءاً بتوقيت بغداد، التاسعة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.
العراق في مهمة صعبة ضد الأبيض، ساعيةً لتحقيق أولى انتصاراتها ف يالمرحلة النهائية من تصفيات المونديال، بعد أن فشلت في ذلك في الجولات الثلاث الماضية، والتي بدأتها بمباراة كبيرة خارج الديار ضد كوريا الجنوبية اقتنصت فيها تعادل سلبي ثمين، قبل أن تلاقي المنتخب الإيراني، وتتلقى خسارة ثقيلة بثلاثية دون رد، ثم لعبت ضد المنتخب اللبناني في آخر مبارياتها، وتعادلت سلبياً، لتكتفي بجمع نقطتين فقط من المباريات الثلاث، متواجدةً في المركز الخامس “قبل الأخير” في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بنفس رصيد لنبنا، والإمارات، وبفارق الأهداف لصالح لبنان، والإمارات.
المنتخب الإماراتي صاحب الأرض والجمهور في المباراة، يأمل هو الآخر في تحقيق أولى انتصاراته في التصفيات على حساب أسود الرافدين، بعدما اكتفى هو الآخر بتحقيق تعادلين، وتلقي الخسارة في مباراة في الجولات الثلاث الماضية، حيث بدأت الإمارات مشوارها في تلك المرحلة بملاقاة لبنان، واكتفت بالتعادل السلبي، ثم تعادلت ضد المنتخب السوري في الجولة الثانية بهدف لكل فريق سجله علي مبخوت أولاً للأبيض، قبل أن يتلقى الخسارة على ملعبه ضد إيران في آخر مبارياته بهدف دون رد ليفقد ثلاث نقاط هامة.
موعد مباراة العراق والامارات اليوم
- الثلاثاء الموافق 12 تشرين 2021.
- 7:45 توقيت بغداد، مكة المكرمة، الدوحة، أنقرة، المنامة، دمشق، بيروت، والقدس.
- 6:45 توقيت مصر.
- 5:45 توقيت الجزائر، والمغرب.
- 4:45 توقيت غرينتش.
- 8:45 توقيت دبي، وسلطنة عمان.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق والإمارات
- عبر تردد قناة ssc sport 5 HD السعودية: عبر التردد 12418، معدل استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي عرب سات.
- عبر تردد الرابعة العراقية: 11678، معدل الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي نايل سات.
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