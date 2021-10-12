نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وتوقيت مباراة السعودية والصين اليوم “لانتزاع القمة” التشكيل والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد وتوقيت مباراة السعودية والصين اليوم في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لتصفيات أسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة وتشكيل منتخب السعودية الوطني اليوم ضد الصين، حيث يتعاظم البحث عن المباراة التي يستضيفها ملعب ستاد الجوهرة المشعة مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك بمدينة جدة الساحلية، حيث من المُقرر إقامة المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، وذلك في موعدها المُحدد في الساعة الثامنة بتوقيت السعودية السابعة بتوقيت القاهرة، ويتقاسم منتخب الأخضر قمة الترتيب للمجموعة الثانية مع منتخب استراليا برصيد 9 نقاط لكل منها، إلا أن فارق الأهداف لصالح المنتخب الأسترالي الذي يتربع على قمة ترتيب المجموعة رغم تساوي المنتخبين في عدد النقاط، وذلك بفارق هدفين.

موعد توقيت مباراة السعودية والصين والقنوات الناقلة

طرفي المباراة الموعد والتوقيت

القنوات الناقلة ملعب المباراة السعودية ضد الصين الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

20:00 بتوقيت السعودية.

19:00 بتوقيت مصر قناة SSC7 HD مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ستاد الجوهرة المشعة.

مشوار المنتخب الوطني السعودي في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

الفوز على فيتنام خارج أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حقق منتخب السعودية الفوز على سلطنة عُمان بهدف دون رد.

فاز المنتخب السعودي على اليابان بهدف دون رد.

وبذلك حقق منتخب السعودية العلامة الكاملة بنهاية الجولة الثالثة بدون تعادل أو هزيمة، ويسعى منتخب الأخضر اليوم انتزاع قمة ترتيب المجموعة الثانية من منتخب استراليا على حساب المنتخب الصيني، على أمل أن ينال منتخب اليابان من المنتخب الأسترالي في مباراتهم التي ستقام ظهر اليوم بتوقيت السعودية.

تشكيلة المنتخب السعودي المتوقعة ضد الصين اليوم

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب السعودي “هيرفي رينارد” بنفس تشكيلة المباراة السابقة، حيث من المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب السعودي كالتالي:

التشكيل بطريقة لعب 4-2-3-1

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – سلطان الغنام.

الارتكاز: محمد كنو – عبد الإله المالكي.

الوسط: عبد الرحمن غريب – سلمان الفرج – فهد المولد.

الهجوم: صالح الشهري.

تردد قناة SSC7 HD الناقلة مباراة السعودية والصين اليوم

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4 مفتوح

تاريخ المواجهات بين السعودية والصين

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ المواجهات بين المنتخب السعودي والمنتخب الصيني جاءت لصالح الصين، كما تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني السعودي لم يستطيع تحقيق أي فوز على الصين طوال 5 مواجهات جمعت المنتخبين، هذا وقد جاءت نتيجة المواجهات بين السعودية والصين كالتالي:

فوز الصين على السعودية في 4 مباريات.

تعادل الصين والسعودية في آخر مواجهه جمعت المنتخبين في تصفيات مونديال فرنسا 1998 حينما التقيا ذهاباً وإياباً في عام 1997 حيث فاز منتخب الصين في بكين بهدف دون رد، وتعادلا في الرياض بهدف لكل منها.

جدول مواعيد وتوقيتات مباريات اليوم لتصفيات كأس العالم 2022

المباراة التوقيت اليابان ضد أستراليا 12:14 إيران ضد كوريا الجنوبية 15:30 عمان ضد فيتنام 18:00 سوريا ضد لبنان 18:00 الإمارات ضد العراق 18:45 السعودية ضد الصين 19:00

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الصيني يدخل مباراته اليوم ضد السعودية بعد تحقيقه هزمتين متتاليتين أمام منتخب استراليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذلك هزيمه أمام اليابان بهدف دون رد، وذلك بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على المنتخب السوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مشوار المنتخب الصيني في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قبل مباراته ضد السعودية اليوم

الفوز على سوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الهزيمة أمام استراليا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الخسارة أمام اليابان بهدف دون رد

وبذلك يحتل منتخب الصين المركز الخامس بنفس رصيد النقاط، وبفارق الأهداف عن اليابان الثالث وعمان الرابع.

جدول ترتيب منتخبات المجموعة الثانية قبل بداية مباريات اليوم بالجولة الرابعة

الترتيب الدولة عدد المباريات فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط 1 أستراليا 3 3 0 0 7 1 9 2 السعودية 3 3 0 0 5 1 9 3 اليابان 3 1 0 2 1 2 3 4 عمان 3 1 0 2 2 4 3 5 الصين 3 1 0 2 3 6 3 6 فيتنام 3 0 0 3 3 7 0

وبذلك يسعى منتخب الأخضر لتحقيق الفوز وجمع 12 نقطة بعلامة كاملة على حساب المنتخب الصين، وتحقيق أول فوز على الصين، حيث لم يسبق أن فاو المنتخب السعودي على الصين من قبل، وفي المقابل سيجاهد منتخب الصين في لقائه أمام السعودية اليوم للإبقاء على حظوظه في التأهل، رغم صعوبة ذلك، حيث أن هزيمة الصين اليوم تعني استبعاده من التأهل بنسبة كبيرة، أما عن موعد وتوقيت مباراة سلطنة عمان ضد فيتنام، فمن المقرر أن تقام قبل مباراة السعودية والصين بساعة واحدة،