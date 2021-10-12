نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والصين اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب مجموعة الأخضر في المقال التالي

عمر شويل - جدة المنتخب السعودي في مواجهة قوية ضد نظيره الصيني، في مباراة تقام على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث تقام المباراة في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والتي تشهد منافسة كبيرة في المجموعة الثانية على البطاقتين المؤهلتين مباشرة للمونديال، والمركز الثالث المؤهل لمباريات الملحق، ويأمل الأخضر في تحقيق الفوز ضد الصين، لفض شراكة صدارة الترتيب مع المنتخب الاسترالي الذي تلقى الخسارة ضد منتخب اليابان اليوم بهدفين مقابل هدف، ليتيح فرصة ذهبية للأخضر للنفراد بالصدارة، وينطلق موعد مباراة السعودية والصين اليوم في الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب السعودي في مواجهة التنين الصيني في مباراة قوية، يأمل فيها تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في التصفيات النهائية، واقتنصا ثلاث نقاط هامة ينفرد بها بصدارة الترتيب، متسلحاً بمعنويات مرتفعة بعد تمكنه من تحقيق فوز ثمين في آخر مبارياته ضد المنتخب الياباني بهدف دون رد سجله فارس البريكان، ليقتنص لمنتخب بلاده ثلاث نقاط هامة ترفع رصيده إلى تسع نقاط.

الأخضر بانتصاره ضد اليابان حقق ثالث انتصاراته في المرحلة النهائية من التصفيات، والتي بدأها بفوز كبير على ملعبه ضد فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة سجل فيها أهداف رفاق رينارد كلاً من صالح الشهري، ياسر الشهراني، وسالم الدوسري، قبل تمكنه من تحقيق فوز ثمين خارج الديار ضد شقيقه العماني بهدف دون رد سجله صالح الشهري.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

أستراليا: 9 نقاط.

السعودية: 9 نقاط.

اليابان: 6 نقاط.

عمان: 3 نقاط.

الصين: 3 نقاط.

فيتنام: 0 نقطة.

موعد مباراة السعودية والصين اليوم

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

8:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، لبنان، سوريه، الأردن، قطر، فلسطين، واليمن.

9:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

7:00 توقيت مصر.

6:00 توقيت المغرب.

5:00 توقيت جرينتش.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والصين

مباراة السعودية ضد الصين ستكون منقولة مجاناً عبر قنوات اس اس سبورت السعودية، حيث ستكون متاحة بشكل مفتوح عبر أجهز gobox، وذلك بشرك أن يكون الجهاز متصلاً بالإنترنت، حتى تتمكن من متابعة المباراة عبر ssc sport مجاناً.