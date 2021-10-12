نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وتوقيت مباراة سلطنة عُمان وفيتنام القنوات الناقلة والتشكيل جدول ترتيب المجموعة الأولى والثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد وتوقيت مباراة سلطنة عُمان وفيتنام اليوم oman vs vietnam والقنوات المجانية والمفتوحة الناقلة مباريات تصفيات كأس العالم 2022 وجدول ترتيب فرق ومنتخبات المجموعة الثانية “B” والتي تضم منتخبات سلطنة عمان وفيتنام، والسعودية والصين، اليابان وأستراليا، هذا بالإضافة لمباريات اليوم في المجموعة الأولى والتي تجمع سوريا ولبنان، والإمارات والعراق، وإيران وكوريا الجنوبية، هذا ويلتقي اليوم جميع منتخبات المجموعة الثانية في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات بطولة مونديال 2022 والتي ستُقام بقطر في شتاء عمام 2022، وسنستعرض من خلال هذا التقرير جدول موعد وتوقيت مباريات اليوم لتصفيات كأس العالم المجموعة الثانية التي ستقام اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، وكذلك تصفيات كأس أسيا، كما سنستعرض القنوات الناقلة مباراة سلطنة عمان ضد فيتنام، وكذلك القنوات الناقلة مباراة السعودية ضد الصين.

موعد وتوقيت مباراة سلطنة غُمان وفيتنام oman vs vietnam القنوات الناقلة والتشكيل المُتوقع

التوقيت طرقي المباراة البطولة ملعب المباراة المجموعة القناة الناقلة تعليق 18:00 عمان وفيتنام تصفيات كأس العالم مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر الجولة: 4

المجموعة B

مباراة ذهاب SSC6 HD راشد الدوسري

تشكيل منتخب عمان ضد فيتنام oman vs vietnam اليوم يواجه المدير الفني للمنتخب العماني “برانكو إيفانكوفيتش” صعوبة اليوم في وضع التشكيل لمنتخب غمان الذي سيواجه به منتخب فيتنام، وذلك نظرا لإصابة كلا من زاهر الأغبري ولمنذر العلوي، جيث ستيغيب اللاعبين عن مباراة عمان اليوم، أما عن التشكيل المتوقع لمنتخب عمان قي مباراته اليوم ضد فيتنام، فمن المُرجح أن يكون كالتالي:

حراسة المرمى : فايز الرشيدي.

: فايز الرشيدي. الدفاع : علي البوسعيدي – محمد المسلمي – أحمد الخميسي – أمجد الحارثي.

: علي البوسعيدي – محمد المسلمي – أحمد الخميسي – أمجد الحارثي. الوسط : حارب السعدي- صلاح اليحيائي – عبد الله فواز – محسن جوهر.

: حارب السعدي- صلاح اليحيائي – عبد الله فواز – محسن جوهر. الهجوم: عصام الصبحى – خالد الهاجري.

جدول مواعيد وتوقيتات مباريات اليوم لتصفيات كأس العالم 2022

المباراة التوقيت اليابان ضد أستراليا 12:14 إيران ضد كوريا الجنوبية 15:30 كمبوديا ضد غوام 18:00 عمان ضد فيتنام 18:00 سوريا ضد لبنان 18:00 الإمارات ضد العراق 18:45 السعودية ضد الصين 19:00

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة عُمان ضد فيتنام والتي ستقام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية “B” لتصفيات كأس العالم، هذا ويستقبل مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مباراة اليوم بين المنتخب العُماني ضد منتخب فيتنام في مباراة الذهاب.

تردد قناة أس أس سي السادسة SSC6 HD الناقلة مباراة منتخب عُمان ضد فيتنام

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4 مفتوح

جدول ترتيب منتخبات المجموعة الثانية قبل بداية مباريات اليوم بالجولة الرابعة

الترتيب الدولة عدد المباريات فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط 1 أستراليا 3 3 0 0 7 1 9 2 السعودية 3 3 0 0 5 1 9 3 اليابان 3 1 0 2 1 2 3 4 عمان 3 1 0 2 2 4 3 5 الصين 3 1 0 2 3 6 3 6 فيتنام 3 0 0 3 3 7 0

جدول ترتيب منتخبات المجنوعة الأولى “A” لتصفيات كأس العالم 2022 قبل مباريات الجولة الرابعة اليوم

الترتييب الدولة عدد المباريات فوز تعادل هزيمة له علية النقاط 1 إيران 3 3 0 0 5 0 9 2 كوريا الجنوبية 3 2 1 0 3 1 7 3 الإمارات 3 0 2 1 1 2 2 4 لبنان 3 0 2 1 0 1 2 5 العراق 3 0 2 1 0 3 2 6 سوريا 3 0 1 2 2 4 1

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب عمان يدخل مباراة اليوم الهامة ضد فيتنام بالعاصمة العُمانية مسقط، وذلك في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022، هذا ويحتل المنتخب العماني المركز الرابع وفي جعبته 3 نقاط جمعها من ثلاث مباريات، حيث بدأ منتخب غمان تصفيات المجموعة الثانية بالفوز على اليابان بهدف دون رد، إلا أن المنتخب العُماني تلقى بعدها هزيمتين متتاليتين من كلا من السعودية وأستراليا، ويسعى المنتخب العماني لتحسين ترتيبه اليوم على حساب منتخب فيتنام صاحب المركز الأخير بالمجموعة بدون نقاط حيت تلقى منتخب فيتنام ثلاثة هزائم من ثلاثة مباريات.

مشوار منتخب عمان في تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022

الفوز على اليابان خارج أرضة بهدف دون رد.

هزيمة أمام السعودية بهدف دوم رد.

هزيمة أمام استراليا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تردد عمان الرياضية Oman Sport HD SD على عربسات .. نايل سات القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ تقنية البث نايل سات 12130 عمودي V 27500 3/4 sd، hd عرب سات بدر 6 12456 أفقي H 27500 3/4 hd

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب عمان يدخل مباراة اليوم الهامة ضد فيتنام oman vs vietnam، وذلك بمجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العُمانية مسقط، وذلك في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022ـ، حيث يحتل المنتخب العماني المركز الرابع وفي جعبته 3 نقاط جمعها من ثلاث مباريات، حيث بدأ منتخب غمان تصفيات المجموعة الثانية بالفوز على اليابان بهدف دون رد، إلا أن المنتخب العُماني تلقى بعدها هزيمتين متتاليتين من كلا من السعودية وأستراليا، ويسعى المنتخب العماني لتحسين ترتيبه اليوم على حساب منتخب فيتنام صاحب المركز الأخير بالمجموعة بدون نقاط حيت تلقى منتخب فيتنام ثلاثة هزائم من ثلاثة مباريات.

هذا وتقام مباراة المنافسة على قمة المجموعة والتي تجمع منتخب السعودية الوطني ضد المنتخب السعودي، أما عن موعد مباراة السعودية والصين والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب السعودي، فمن المٌرر لها الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت القاهرة، حيث يتنافس منتخب استراليا مع الأخضر على اعتلاء قمة المجموعة الثانية، والتي تجمع منتخبي سلطنة عمان والسعودية.