بالحسابات كيف يتأهل منتخب مصر إلى الدور الفاصل في تصفيات إفريقيا لمونديال “قطر 2022”

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محمد سياف - ابو ظبي - اقترب منتخب مصر من التأهل إلى الدور الفاصل في تصفيات إفريقيا لمونديال كأس العالم “قطر 2022″، بعد فوزه أمس الاثنين على ليبيا 3-0.

و بعد انتهاء الجولة الرابعة من تصفيات الدور الثاني أصبح ترتيب و نقاط المنتخبات الأربع كما يلي:

مصر ???????? 10 ليبيا ???????? 6 الجابون ???????? 4 انجولا ???????? 3



حسابات تأهل منتخب مصر

وصول منتخب مصر لرصيد 10 نقاط، مبتعدا في صدارة المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن وصيفه منتخب ليبيا مع تبقي مباراتين فقط، يجعله حسابيا أقرب المتأهلين للوصول إلي مونديال قطر.

في حال فور الفريق بمباراة واحدة فقط سيؤهله مباشرة بغض النظر عن النتائج الآخري.

في حال تعادل في المباراتين سيكون رصيده 12 نقطة سيؤهله أيضا حتي لو تساوى مع ليبيا في حال فوزها ووصولها للنقطة 12.

نتمنى من فريقنا أن يحافظ علي الفوز دائما حتي لا نضطر الدخول في حسابات آخري تعتمد علي نتائج الفرق الآخري مثل:

خسارة ليبيا في مباراة ستجعل فرصة مصر اعلي في التأهل لمونديال كاس العالم بقطر

تعادل ليبيا و الجابون سيؤهل مصر مباشرة حتي لو خسرت مصر المباراتين.

علي انتظار الجولة الخامسة قبل الأخيرة في أوائل شهر نوفمبر القادم لنحتفل مؤقتا بوصول فريق مصر إلى الدور الفاصل في تصفيات إفريقيا لمونديال “قطر 2022″، ليبدأ التفكير في مباراتي التأهل لكاس للعالم في قطر 2022.