نتيجة مباراة سوريا ولبنان في الجولة الرابعة / ملخص وأهداف مباراة سوريا ولبنان في تصفيات المونديال

نتيجة مباراة سوريا ولبنان، أصبحت من أهم مواضيع البحث من عشاق المنتخبين الذين يرغبون في متابعة تفاصيل اللقاء دقيقة بدقيقة، فمباراة الليلة هي الفرصة الأخيرة للمنتخبين للتأهل إلي النهائيات فالفوز يرفع رصيد المنتخب الفائز ويعطيه أمل في المنافسة على المركز الثالث، المؤهل للملحق الأسيوي للعب مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، انطلقت المباراة منذ قليل وتحديداً في السابعة مساءً بتوقيت كلاً من سوريا ولبنان، وفيما يلي نتيجة اللقاء حتى اللحظة.

نتيجة مباراة سوريا ولبنان

أنطلق الشوط الأول من المباراة حماسي من المنتخبين، وتبادل المنتخبين الهجمات وكان المهاجم السوري عمر خربين على موعد مع الأهداف في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول ليسجل الهدف الأول لنسور قاسيون، وبعدها أمتلك المنتخب البناني زمام المباراة وكثفوا هجماتهم، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول استطاع المنتخب البناني أن يسجل هدفين في الدقيقة 46 والدقيقة 49 من زمن الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف للبنان.

نتيجة مباراة سوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم

يدخل المنتخبين اللقاء بهدف مشترك وهو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، المنتخب الوطني السوري الهزيمة له اليوم تعني الخروج من سباق المنافسة بصورة شبه رسمية، أما الفوز فينعش أماله في اللحاق بالمركز الثالث، وكذالك الحال بالنسبة للمنتخب البناني الفوز اليوم يرفع رصيده إلي النقطة الخامسة، ويتجدد أماله للحاق بالتصفيات والتأهل وهو ما يمثل حلم كبير للشعب البناني.

ملخص مباراة سوريا ولبنان اليوم