نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة السعودية والصين اليوم AFC في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة السعودية والصين اليوم AFC في تصفيات آسيات المؤهلة لكأس العالم 2022م، حيث بدأت مباراة السعودية اليوم بالجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، وتقام مباراة الذهاب على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة بجدة، ويسعى المنتخب لحصد الثلاث نقاط من مباراة الصين في ظل تواجد جماهيري بنسبة مائة في المائة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الرياضة عن رفع الطاقة الاستيعابية بشكل استثنائي في مباراة الصين، ويجب العلم أن الحضور الجماهيري فقط لمن يريد عمره عن إثني عشر عاماً ممن أكملوا التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، ومن خلال ثقفني نتابع نتيجة مباراة السعودية اليوم الثلاثاء.

نتيجة مباراة السعودية والصين اليوم AFC

نود بدايةً أن عرض وضعية المنتخبين في جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات بعد الفوز على المنتخب الياباني، حيث انتهت مباراة السعودية واليابان بهدف نظيف للأخضر، بينما يأتي في المركز الأول المنتخب الأسترالي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف بينه وبين المنتخب السعودي.

وتزداد فرصة الأخضر في تصدر المجموعة بعد خسارة المنتخب الأسترالي من المنتخب الياباني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وبذلك في حال فوز السعودية على الصين اليوم، فسوف يحتل المنتخب السعودي المركز الأول برصيد 12 نقطة، وكذلك الحال أيضاً في حال التعادل، أما المنتخب فيحتل المركز الخامس برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات.

وقد بدأ الأخضر شوط المباراة الأول طامحاً للفوز باللقاء اليوم، حيث يسيطر على زمام المباراة منذ الدقائق الأولى من بداية المباراة، وقد أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC بشكل رسمي عن نقل مباراة السعودية والصين اليوم عبر قناة ssc 7 الرياضية بتقنية HD، كما أعلنت منصة شاهد عن إمكانية متابعة المباراة عن طريق منصة شاهد VIP الإلكترونية، ويمكنكم متابعة المباراة من خلال ضبط تردد قنوات SSC الرياضية الموضحة عبر ثقفني.

متابعة نتيجة مباراة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

بدأت مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الصيني ضمن مباريات الجولة الربعة بتصفيات كأس العالم 2022م في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 12 أكتوبر 2021م على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويمكنكم متابعة نتيجة مباراة السعودية والصين اليوم AFC من خلال النقاط التالية: