نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية| موعد عودة الدوري الإنجليزي بعد تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عودة الدوري الإنجليزي أصبحت من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الفترة الأخيرة على محركات البحث العالمية، وذلك بعد انتهاء المراحل الحالية من تصفيات كأس العالم 2022 في قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، والتي تضم معظم لاعبي البريميرليج ، حيث تشهد البطولة الإنجليزية الأقوى في أوروبا والعالم، مواجهات قوية لحساب الجولة الثامنة والتي تنطلق على ثلاثة أيام تبدأ من يوم السبت المقبل 16 أكتوبر 2021.

في السطور المقبلة، سنتعرف على الموعد المحدد لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي 2021/2022 ، والمواجهات المرتقبة في الأسبوع الثامن، بالإضافة إلى آخر أخبار الدوري الإنجليزي .

موعد عودة الدوري الإنجليزي

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/2022 وذلك عقب انتهاء المراحل المختلفة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وعلى غرار الدوري السعودي الذي يُستكمل من الجولة الثامنة، ستستأنف مباريات البريميرليج من الأسبوع الثامن، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، تبدأ من يوم السبت المقبل 16 أكتوبر 2021 ، والذي تُقام خلاله 7 مباريات، وفي يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 تُلعب مباراتان، وتختتم مباريات الجولة الـ8 يوم الإثنين القادم 18 أكتوبر 2021 ، بمباراة واحدة.

مباريات السبت في الـ Premier League:

مباراة ليفربول و واتفورد ، تُقام ظهر السبت المقبل في تمام الثانية والنصف ( 2:30 م ) بتوقيت السعودية، الواحدة والنصف ( 1:30 م ) بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف ( 11:30 ص ) بتوقيت جرينتش، ويستضيفها ملعب فيكارج رود في مدينة واتفورد الإنجليزية.

مباراة أستون فيلا و وولفرهامبتون ، تقام على ملعب فيلا بارك في مدينة برمنجهام الإنجليزية، مساء السبت في تمام الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

مباراة مانشستر سيتي و بيرنلي ، تلعب على ستاد الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية، مساء السبت عند الساعة الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

مباراة ساوثهامبتون و ليدز يونايتد ، تقام مساء السبت في تمام الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش، وذلك على ملعب سينت ماري في مدينة ساوثهامبتون الإنجليزية.

مباراة ليستر سيتي و مانشستر يونايتد ، يستضيفها ملعب كينغ باور في مدينة ليستر الإنجليزية، وتُلعب في تمام الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

مباراة نوريتش سيتي و برايتون ، يحتضنها ملعب كارو رود في مدينة نوريتش الإنجليزية، عند الساعة الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

مباراة تشيلسي و برينتفورد ، تقام على ملعب غريفين بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك عند الساعة السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت جرينتش.

وإليكم جدول مباريات السبت في الدوري الإنجليزي كاملًا:

مباريات الأحد في الدوري الإنجليزي :

مباراة إيفرتون و وست هام يونايتد ، يستضيفها ملعب جوديسون بارك في مدينة ليفربول الإنجليزية، وذلك عند الساعة الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت السعودية، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت القاهرة، الواحدة ( 1:00 م ) بتوقيت جرينتش.

مباراة نيوكاسل يونايتد و توتنهام هوتسبر ، تلعب في تمام السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف ( 5:30 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت جرينتش ، وذلك على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

مباريات الإثنين في الدوري الإنجليزي :

مباراة أرسنال وكريستال بالاس ، تُقام في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت القاهرة، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش، ويحتضنها ملعب ستاد الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

جدول الدوري الإنجليزي

بعد مرور 7 أسابيع من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، ينفرد نادي تشيلسي الإنجليزي حاليًا بصدارة المسابقة، متفوقًا على أقرب منافسيه نادي ليفربول بنقطة وحيدة.

ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي حتى الجولة السابعة في الصورة أدناه:

آخر أخبار الدوري الإنجليزي

ومن آخر أخبار البطولة الإنجليزية ، حيث أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غياب مدافعه الدولي الفرنسي رافائيل فاران لبضعة أسابيع، وذلك بعد إصابته مع منتخب بلاده خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية .

وتم استبدال المدافع الفرنسي خلال المباراة النهائية أمام إسبانيا في الشوط الأول، والذي فاز به الديوك ولقبوا بالبطولة الأولى لهم في دوري الأمم الأوروبية .

كما تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي دفعة معنوية وفنية مميزة، باستعادة نجميه الفرنسي نجولو كانتي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك شفاء الإنجليزي ريس جيمس من الإصابة في الكاحل.

على مستوى الصفقات في الدوري الإنجليزي ، يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لاستعادة لاعبه البرازيلي وصانع ألعاب نادي برشلونة الإسباني فيليب كوتينيو.

وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن اهتمام الريدز باستعادة نجمه السابق في الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

ومن آخر أخبار الدوري الإنجليزي ، حيث وضع الإنجليزي الدولي رحيم سترلينج نجم ليفربول السابق، شرطًا جديدًا، لتجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي .

ويتضمن الشرط الجديد، معرفة موقفه من المشاركة مع الفريق تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، حيث جرى استبعاد سترلينج من حسابات المدير الفني للسيتيزن مؤخرًا.

ويترقب البارسا موقف سترلينج من التجديد من المان سيتي، من أجل الفوز بخدمات اللاعب، حال فشل مفاوضات التجديد.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد عودة الدوري الإنجليزي عقب انتهاء الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الأوروبية، إضافة إلى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، واختتمنا بـ آخر أخبار الدوري الإنجليزي والانتقالات.