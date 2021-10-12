انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل: عودة الجماهير لمباريات الدوري المصري من جديد..والأعداد المسموح بها لكل مباراة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - صرح رئيس رابطة الأندية المصرية عن عودة الجماهير لحضور مباريات الدوري المصري، بداية من مباريات الجولة الاولى .
وأضاف خلال إجراء قرعة الدوري المصري، أنه سوف يتم إذاعة المباريات بالكامل بجودة HD، على أن تتواجد ما لايقل عن 10 كاميرات لتصوير كل مباراة .
وإستكمل رئيس رابطة الأندية المصرية حديثه قائلا ” أنه من الصعب أن تكون المباريات بدون جمهور لأنه يعطي حافز للاعبين داخل الملعب، بالإضافة إلى عودة الروح للملاعب مرة آخري، وكان حلم الجميع خلال السنوات الماضية هو عودة الجمهور من جديد، وسوف يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المختصة بشأن عودة الجمهور من جديد لمباريات الدوري المصري، وسوف يتم الأمر فى البداية بـ2000 مشجع، مقسمة ل1000 مشجع لكل فريق .
وتم الإعلان عن بداية الدوري المصري فى يوم الأثنين الموافق 25 أكتوبر الجارى، وفقا لما أعلنه الإتحاد المصري لكرة القدم، وحصل نادى الزمالك على النسخة الأخيرة من الدورى، وجاء الأهلى وصيفاً.
وأقيمت اليوم حفل إجراء قرعة الدوري المصري، بحضور عدد من نجوم الكرة المصرية مثل أحمد حسن وأحمد حسام ميدو وحسام غالى، وتم سحب أسماء الفرق لمعرفة مصير كل فريق ومبارياته، بالإضافة إلى تحديد مواعيد المباريات وبالأخص موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك .
بالإضافة إلى وضع بعد التحديثات على مباريات الدوري المصري، مثل إستخدام تقنيات جديد لنقل وبث المباريات، بالإضافة إلى تعديلات فى نظام المسابقة ولائحة العقوبات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل: عودة الجماهير لمباريات الدوري المصري من جديد..والأعداد المسموح بها لكل مباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.