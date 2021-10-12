انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل: عودة الجماهير لمباريات الدوري المصري من جديد..والأعداد المسموح بها لكل مباراة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرح رئيس رابطة الأندية المصرية عن عودة الجماهير لحضور مباريات الدوري المصري، بداية من مباريات الجولة الاولى .

وأضاف خلال إجراء قرعة الدوري المصري، أنه سوف يتم إذاعة المباريات بالكامل بجودة HD، على أن تتواجد ما لايقل عن 10 كاميرات لتصوير كل مباراة .

وإستكمل رئيس رابطة الأندية المصرية حديثه قائلا ” أنه من الصعب أن تكون المباريات بدون جمهور لأنه يعطي حافز للاعبين داخل الملعب، بالإضافة إلى عودة الروح للملاعب مرة آخري، وكان حلم الجميع خلال السنوات الماضية هو عودة الجمهور من جديد، وسوف يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المختصة بشأن عودة الجمهور من جديد لمباريات الدوري المصري، وسوف يتم الأمر فى البداية بـ2000 مشجع، مقسمة ل1000 مشجع لكل فريق .

وتم الإعلان عن بداية الدوري المصري فى يوم الأثنين الموافق 25 أكتوبر الجارى، وفقا لما أعلنه الإتحاد المصري لكرة القدم، وحصل نادى الزمالك على النسخة الأخيرة من الدورى، وجاء الأهلى وصيفاً.

وأقيمت اليوم حفل إجراء قرعة الدوري المصري، بحضور عدد من نجوم الكرة المصرية مثل أحمد حسن وأحمد حسام ميدو وحسام غالى، وتم سحب أسماء الفرق لمعرفة مصير كل فريق ومبارياته، بالإضافة إلى تحديد مواعيد المباريات وبالأخص موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك .

بالإضافة إلى وضع بعد التحديثات على مباريات الدوري المصري، مثل إستخدام تقنيات جديد لنقل وبث المباريات، بالإضافة إلى تعديلات فى نظام المسابقة ولائحة العقوبات .