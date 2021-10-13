الأردن بطلاً لكأس غرب آسيا
توج المنتخب الأولمبي الأردني بطلًا لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا بعد فوزه على نظيره السعودي 3-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الثلاثاء.
وقلب الأردني الطاولة على نظيره السعودي بعدما حول تأخره بهدف نظيف إلى فوز مثير بنتيجة 3-1 ليتوج باللقب.
وتقدم «الأخضر» الأولمبي أولًا عن طريق خالد الغنام في الدقيقة 20، قبل أن يدرك المنتخب الأردني التعادل في الدقيقة 29 عن طريق يزن النعيمات.
وفي الشوط الثاني تمكن منتخب «النشامى» من التقدم عن طريق لاعبه «يوسف أبو الجزر» في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل زميله «محمد عبدالمطلب» ثالث الأهداف في الدقيقة 90+6.
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