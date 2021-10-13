انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على لائحة العقوبات الجديدة بداية من الموسم الجديد لمباريات الدوري المصري 2021/2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - م

العقوبة

مدة الإيقاف

الغرامة

1 الطرد للحصول على إنذارين فى مباراة واحدة مباراة واحدة ـــ 2 الطرد لمنع هدف محقق أو إفساد فرصة لتسجيل هدف مباراة واحدة ـــ 3 اللاعب الذي يحصل على ثلاثة إنذارات فى ثلاثة مباريات مختلفة لأول مرة مباراة واحدة ـــ 4 فى حالة حصول أحد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية على الانذار الثالث فى ثلاث مباريات مختلفة مباراة واحدة 10000 5 اللعب بخشونة وتعمد إحداث الضرر بلاعبى الفريق المنافس أثناء المباراة مباراتين 10000 6 ضرب الخصم بدون كرة ثلاث مباريات 25000 7 سلوك غير رياضى على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام مباراتين 20000 8 طرد أحد الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية للإعتراض مباراة واحدة 10000 9 محاولة الإعتداء / قذف زجاجات المياه على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام ثلاث مباريات 20000 10 السب والبصق على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكم أربعة مباريات 20000 11 فعل فاضح أو الإشارات المسيئة على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام ستة مباريات 50000 12 سلوك غير رياضى تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو احد منظمى المباراة أربعة مباريات 20000 13 الدفع باليد للحكم أو أحد مساعدية او أحد مسئولي تنظيم المباراة 8 مباريات 100000 14 السب/البصق على الحكم أو أحد مساعديه أو أحد منظمى المباراة 8 مباريات 100000 15 الإعتداء بالضرب على الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسئولي تنظيم المباراة 8 شهور 200000 16 نزول أحد اللاعبين الإحتياطيين أو الأجهزة الفنية أو الإدارية أو الطبية أرض الملعب بدون إذن) سواء للإحتفال أو الإعتراض أو التهدئة مباراة واحدة 20000 17 إرتكاب أي فعل من شأنة إثارة الجماهير 4 مباريات 100000 18 سحب أو إخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت ـــ 50000 19 إلقاء الكرات إلي الملعب بهدف تعطيل اللعب أو إفساد هجمة الفريق المناسب ـــ 50000 20 تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية المباراة أو بين الشوطين ـــ 20000 21 عدم الإلتزام بتعليمات إرتداء زي معين ـــ 50000 22 عدم تواجد سيارتى إسعاف أو المهمات الطبية اللازمة قبل بداية المباراة بساعتين ـــ 10000 23 فى حالة عدم تواجد سياراتى الاسعاف حتى موعد بدء المباراة يقوم الحكم بإعطاء الفريق المضيف مهلة مدتها عشرون دقيقة ولم تصل سيارة الاسعاف خلال الوقت المحدد ـــ يعتبر الفريق المضيف مهزوما 2/0 24 عدم تواجد لوحة تبديل اللاعبين ـــ 5000 25 الاحماء فى غير المنطقة المخصصة للإحماء “خلف الإعلانات” ـــ 5000 26 التدخين داخل الملعب ـــ 20000 27 الاعتراض على قرارات الحكم أو حد مساعديه بصور جماعية على أن تضاعف الغرامة فى حال تكرار المخالفة ـــ 25000 28 التحريض على سحب الفريق أو الإنسحاب من المباراة ـــ 100000 29 الانسحاب لفترة مؤقته ثم إستئناف اللعب مرة آخرى ـــ 100000 30 عدم إقامة المؤتمر لعدم جاهزية القاعة بناء علي تقرير مراقب المباراة ـــ 200000 31 عدم حضور المدير الفنى للفريق المؤتمر الصحفي ـــ 20000 32 أي شخص يستخدم إشارات أو شعارات أو حركات (سياسية ، دينية ، عنصرية) خمسة مباريات 50000 33 أي لافتات تحمل شعارات أو إشارات (سياسية، دينية،عنصرية) ـــ 50000 34 السب الجماعى من الجماهير لأحد عناصر الفريق المنافس ـــ 20000 35 إستخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان بالمدرجات ـــ 50000 36 إستخدام الألعاب النارية أو قنابل الدخان بالمدرجات التى تؤدي إلي قيام الحكم بإيقاف المباراة ـــ 100000 37 إلقاء الجماهير الزجاجات أو الحجاره وخلافه على الحكام أو أحد مسولى تنظيم المباراة ـــ 100000 38 قيام أحد عناصر الفريق بإتلاف أي جزء من الملعب أو المنشأة تكاليف الإتلافات 100000 39 فى حالة قيام جماهير أحد الفريقين بإقتحام أرض الملعب فى المباراة المقامة بدون جمهور ـــ 200000

هزيمة 2-0

40 فى حالة قيام جماهير أحد الفريقين بإقتحام أرض الملعب فى المباراة المقامة بجمهور ـــ 1000000

هزيمة 2-0 وخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق فى نهاية الموسم