انت الان تتابع تفاصيل خبر غياب محمد الشناوي لمدة لا تقل عن 7 مباريات..تعرف على المباريات التي لن يشارك بها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتغيب حارس مرمي النادى الأهلى ومنتخب مصر محمد الشناوي لمدة لن تقل عن 5 أسابيع بسبب الإصابة. وتعرض محمد الشناوي للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، والتى تعرض لها خلال مباراة مصر وليبيا فى منتصف الشوط الأول، وخرج مصاباً وتم إجراء تبديل ونزول محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك . وأعلن النادى الأهلي عن تفاصيل إصابة الشناوي، والمدة التى من المتوقع أن يتغيبها اللاعب بعيداً عن الملاعب، حيث أعلن رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم للأهلي عن إصابة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق بتمزق فى العضلة الخلفية . ويحتاج الشناوي فترة علاج مابين 4 إلى 5 أسابيغ، وسوف يخضع الحارس لبرنامج علاجي، لتجهيزه إستعداداً للمشاركة فى بطولة الدوري المصري والتى من المقرر أن تبدأ يوم 25 أكتوبر بمواجهة النادى الإسماعيلي، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتصفيات كاس العالم افريقيا مع منتخب مصر . المباريات التى سوف يتغيب عنها محمد الشناوي 16 أكتوبر (مباراة الحرس الوطني النيجيري والأهلي) ذهاب دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا .

ذهاب دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا . 23 أكتوبر (مباراة الأهلي والحرس الوطني النيجيري) إياب دور ال32 من دوري ابطال أفريقيا .

إياب دور ال32 من دوري ابطال أفريقيا . مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري

مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري

مباراة القمة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المرجح أن يتغيب الشناوي أيضا عن مباراة مصر وأنجولا يوم 11 نوفمبر المقبل

يوم 11 نوفمبر المقبل ومباراة مصر والجابون فى تصفيات كاس العالم افريقيا يوم 14 نوفمبر المقبل. وفد تطول فترة غياب حارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، فى حال لم يستكمل تعافيه بشكل كامل، قبل متابعة مباريات الدوري المصري بعد فترة التوقف الدولي، بالإضافة لمباريات منتخب مصر فى بطولة كأس العرب .

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