انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف علي جدول مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز..ببطولة الدوري المصري 2021/2022..وموعد مبكر لمباراة القمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عشاق ومتابعى الكرة المصرية فى كل مكان، أنتم على موعد مع الموسم الجديد 2021/2022 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد القرعة التي أقيمت وتحدد إقامة مباريات الموسم الجديد إعتبارا من يوم الأثنين الموافق 25 أكتوبر الجاري. ونعرض عليكم جدول مباريات الاهلي، وكذلك جدول مباريات الزمالك، بالإضافة إلي جدول مباريات بيراميدز وأعلنت رابطة الدوري المصري جدول مباريات الأهلي بالدور الأول موسم 2021/2022 جدول مباريات الأهلي بالدوري موسم 2021/2022 : الأسبوع الأول : الإسماعيلي – الأهلي .

الإسماعيلي – الأهلي . الأسبوع الثاني : الأهلي – البنك الأهلي .

الأهلي – البنك الأهلي . الأسبوع الثالث : الزمالك – الأهلي .

الزمالك – الأهلي . الأسبوع الرابع : الاهلي – المقاولون العرب .

الاهلي – المقاولون العرب . الأسبوع الخامس : غزل المحلة – الأهلي .

غزل المحلة – الأهلي . الأسبوع السادس : الأهلي – سموحة .

الأهلي – سموحة . الأسبوع السابع : فيوتشر – الأهلي .

فيوتشر – الأهلي . الأسبوع الثامن : الأهلي – بيراميدز .

الأهلي – بيراميدز . الأسبوع التاسع : الجونة – الأهلي .

: الجونة – الأهلي . الأسبوع العاشر : الأهلي – المقاصة .

الأهلي – المقاصة . الأسبوع 11 : فاركو – الأهلي .

فاركو – الأهلي . الأسبوع 12 : الأهلي – الإتحاد السكندري .

الأهلي – الإتحاد السكندري . الأسبوع 13 : المصري – الأهلي .

: المصري – الأهلي . الأسبوع 14 : الأهلي – الشرقية إيسترن كومباني .

: الأهلي – الشرقية إيسترن كومباني . الأسبوع 15 : إنبي – الأهلي .

: إنبي – الأهلي . الأسبوع 16 : الأهلي – طلائع الجيش .

: الأهلي – طلائع الجيش . الأسبوع 17 : سيراميكا كليوبترا – الأهلي . وأعلنت الرابطة أيضا عن جدول مباريات الزمالك بالدور الأول موسم 2021/2022 جدول مباريات الزمالك بالدوري موسم 2021/2022 : الأسبوع الأول: الزمالك – إنبي .

الزمالك – إنبي . الأسبوع الثاني : طلائع الجيش – الزمالك

طلائع الجيش – الزمالك الأسبوع الثالث : الزمالك – الأهلي .

: الزمالك – الأهلي . الأسبوع الرابع : الإسماعيلي – الزمالك

: الإسماعيلي – الزمالك الأسبوع الخامس : الزمالك – البنك الأهلي

: الزمالك – البنك الأهلي الأسبوع السادس : سيراميكا كليوبترا – الزمالك

: سيراميكا كليوبترا – الزمالك الأسبوع السابع : المقاولون العرب – الزمالك

: المقاولون العرب – الزمالك الأسبوع الثامن : الزمالك – غزل المحلة

: الزمالك – غزل المحلة الأسبوع التاسع : سموحة – الزمالك

: سموحة – الزمالك الأسبوع العاشر : الزمالك – فيوتشر

: الزمالك – فيوتشر الأسبوع 11 : بيراميدز – الزمالك

: بيراميدز – الزمالك الأسبوع 12 : الزمالك – الجونة

: الزمالك – الجونة الأسبوع 13 : المقاصة – الزمالك

: المقاصة – الزمالك الأسبوع 14 : الزمالك – فاركو

: الزمالك – فاركو الأسبوع 15 : الإتحاد السكندري – الزمالك

: الإتحاد السكندري – الزمالك الأسبوع 16 : الزمالك – المصري

: الزمالك – المصري الأسبوع 17 : إيسترن كومباني – الزمالك وأعلنت الرابطة أيضا عن جدول مباريات بيراميدز بالدور الأول موسم 2021/2022 جدول مباريات بيراميدز بالدوري موسم 2021/2022 : الأسبوع الأول : بيراميدز – المقاصة

الأسبوع الثاني : فاركو – بيراميدز

الأسبوع الثالث : بيراميدز – الإتحاد السكندري

الأسبوع الرابع : المصري – بيراميدز

الأسبوع الخامس : بيراميدز – إيسترن كومباني

الأسبوع السادس : إنبي – بيراميدز

الأسبوع السابع : بيراميدز – الجيش

الأسبوع الثامن : الاهلي – بيراميدز

الأسبوع التاسع : بيراميدز – الإسماعيلي

الأسبوع العاشر : البنك الأهلي – بيراميدز

الأسبوع 11 : بيراميدز – الزمالك

الأسبوع 12 : المقاولون العرب – بيراميدز

الأسبوع 13 : بيراميدز – غزل المحلة

الأسبوع 14 : سموحة – بيراميدز

الأسبوع 15 : بيراميدز – فيوتشر

الأسبوع 16 : بيراميدز – سيراميكا

الأسبوع 17 : الجونة – بيراميدز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف علي جدول مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز..ببطولة الدوري المصري 2021/2022..وموعد مبكر لمباراة القمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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