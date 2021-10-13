نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صراع القمة” موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2021/10/17 والقناة الناقلة في المقال التالي

تترقب جماهير اتحاد جدة موعد مباراة الاتحاد وضمك القادمة في الجولة الثامنة للدوري السعودي، تخشى جماهير الاتحاد من مغامرات ضمك التي لا تتوقف، فالفريق صاحب المباراة لم يتذوق الهزيمة في أخر 5 مباريات في الدوري، مما جعله يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 16 نقطة، لذا فاللقاء لن يكون سهل على متصدر الدوري في نفس اليوم يقام ديربي العاصمة مباراة الهلال ضد النصر، والتي سيتحدد ترتيب الجدول بناءً على نتائجهم، اللقاء منقول عبر قناة ssc sd 1 ويستضيفه ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز “المحالة”، وفيما يلي موعد المباراة وترتيب جدول الدوري السعودي وتاريخ لقاءات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين. موعد مباراة الاتحاد وضمك القادمة 15.25 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

16.25 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.25 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

18.25 : بتوقيت السعودية، قطر، البحرين.

19.25 : بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان. ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 7 5 1 1 23 5:17 12 16 2 ضمك 7 4 2 1 23 7:11 4 14 3 النصر 6 4 0 2 24 8:13 5 12 4 الهلال 6 3 3 0 24 6:9 3 12 5 الرائد 7 3 2 2 23 11:11 0 11 6 الفيحاء 6 3 1 2 24 6:9 3 10 7 الفتح 7 2 3 2 23 4:6 2 9 8 الشباب 7 2 3 2 23 11:11 0 9 9 الحزم 7 2 3 2 23 10:9 -1 9 9 الفيصلي 7 2 3 2 23 10:9 -1 9 11 الطائي 6 2 1 3 24 8:7 -1 7 12 الإتفاق 7 1 4 2 23 14:12 -2 7 13 الباطن 7 1 3 3 23 8:5 -3 6 14 الأهلي 7 0 5 2 23 10:6 -4 5 15 أبها 7 1 1 5 23 18:7 -11 4 16 التعاون 7 0 3 4 23 17:11 -6 3 نتائج الاتحاد في أخر 5 مباريات الاتحاد & الفيصلي فاز الاتحاد بهدفين مقابل هدف الاتحاد & أبها فاز العميد بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف الاتحاد & النصر فاز الاتحاد 3-1 على النصر الاتحاد & التعاون التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الاتحاد & الأهلي فاز الاتحاد على جاره في ديربي جدة 2- صفر. نتائج ضمك في أخر 5 مباريات في الدوري ضمك * الأهلي تعادل الفريقين بهدف لمثله ضمك * الفيصلي فوز ضمك 2- صفر ضمك * الشباب تعادل الفريقين بهدف لكل فريق ضمك * أبها فوز ضمك 3 – 1 ضمك * الرائد فوز ضمك بنتيجة 2 – صفر تاريخ مواجهات الاتحاد وضمك في الدوري تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في الدوري السعودي للمحترفين في 4 مباريات فقط، حقق الاتحاد الفوز في مباراتين، وحقق ضمك الفوز في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة مباراة بين الفريقين ولقاء القادم يحمل اللقاء رقم 5 بين الفريقين. موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة المباراة ضمك * الاتحاد البطولة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الموعد والتوقيت الأحد الموافق 2021/10/17 الساعة 17.25 بتوقيت القاهرة، 18.25 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب أستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز “المحالة” القنوات الناقلة قنوات ssc sd 1 الرياضية السعودية الجديدة الوسوم عمر شويل - جدة "صراع القمة" موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2021/10/17 والقناة الناقلة error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “صراع القمة” موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2021/10/17 والقناة الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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