المغرب تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم 2022
تأهل منتخب المغرب إلى المرحلة النهائية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، امس الثلاثاء، بعد فوزه الكبير على منتخب غينيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المجمع الرياضي "الأمير مولاي عبدالله" في إطار الجولة الرابعة للمجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة.
وسجل رباعية المغرب كل من سليم أملاح هدفين في الدقيقتين 42 و65، وايوب الكعبي في الدقيقة 21، وسفيان بوفال بالدقيقة 89، بينما أحرز هدف منتخب غينيا الوحيد اللاعب مامادو كاني في الدقيقة 31.
الفوز رفع رصيد المغرب إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ، ليتأهل للمرحلة النهائية قبل جولتين على ختام المرحلة الأولى ، بينما تجمد رصيد غينيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.
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