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محمد سياف - ابو ظبي - يريد الكثيرون في الوقت الحالي معرفة موعد مباراة الأهلي القادمة، حيث يواجه النادي الأهلي بطل النيجر على ملعب الجنرال كونتشي، في إطار مباريات الدور 32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، حيث يدخل حامل اللقب النادي الأهلي بمعنويات مرتفعة، من أجل تحقيق البطولة تحت قيادة القيادة الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، خاصة بعد أن عقدت إدارة النادي الأهلي الكثير من التدعيمات في الصيف الماضي.

ويسعى بطل الثنائية المحلية في العام الماضي إلى تحقيق طفرة قارية، وذلك بعد أن توقفت مغامرته الأخيرة أمام شبيبة القبائل الجزائري في دور 32 لبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بطل النيجر والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبطل النيجر يوم السبت المقبل، في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء تلفزيونيًا عبر شاشة قناة النادي الأهلي، مع وجود فقرات فنية بتواجد نجوم المارد الأحمر.

ويشهد قائمة الأهلي ضد بطل النيجر غيابات كثيرة يأتي في مقدمتها محمد مجدى أفشة نظرًا لحفل زفافه، والحارس محمد الشناوي والذي تعرض لإصابة في مباراة مصر وليبيا، وضربت الإصابة أيضًا لاعب الوسط المدافع محمود متولي، والظهير الأيسر محمود وحيد.

ولن يستفيد النادي الأهلي في مواجهة بطل النيجر من الصفقات الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو، والموزمبيقي ميكيسوني إلى جانب قلب الهجوم حسام حسن.

ومن المتوقع أن يعتمد بيتسو موسيماني على الحارس علي لطفي أساسيًا خلال مواجهة الأهلي القادمة، وسيضم خط الدفاع التونسي علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.