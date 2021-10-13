نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وواتفورد القادمة 16\10\2021 والقنوات الناقلة وهدف محمد صلاح في السيتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة ليفربول وواتفورد القادمة، والمقرر لها السبت 16 أكتوبر الحالي 2021، حيث يستضيف استاد “فيكارج رود” أحداث اللقاء الهام والمنتظر، وذلك لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، عاد من جديد الدوري الإنجليزي للانطلاق بعد توقف بسبب التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2021، عاد الدوري الإنجليزي لتعود معه المتعة والإثارة والقوة والندية والكرة الحديثة المتطورة، ويعد الدوري الإنجليزي “البريميرليج” هو أقوى الدوريات على مستوى العالم، كما أن البعض يذهب بعيداً ويصنف الدوري الإنجليزي البطولة الأقوى على الإطلاق.

يعود نادي ليفربول العريق لكي يواصل سلسلة الانتصارات والإمتاع، ويعود معه نجمنا المصري والعربي والعالمي “محمد صلاح” لكي يواصل الإبهار والسحر والجمال، يدخل الريدز اللقاء برغبة قوية في تحقيق الانتصار وانتزاع الثلاث نقاط، حتى يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من جديد، ويحتل الريدز المركز الثاني برصيد 15 نقطة، جمعها من 7 مباريات حيث حقق الانتصار في أربع جولات وتعادل في ثلاث، الداهية يورجن كلوب يسعى دائماً إلى الفوز والثلاث نقاط، ولا ترضيه النقطة بل يسعى دائماً إلى الثلاث نقاط.

وفي المقابل يسعى صاحب الملعب والجمهور نحو الفوز باللقاء والحصول على الثلاث نقاط، وإحداث مفاجئة مدوية وسعيدة لمنافسي الريدز، ويدخل واتفورد اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، فقد خاض الفريق 7 مواجهات فاز في 2 وتعادل في مباراة وخسر 4 مباريات، لذلك نحن أمام مباراة تستطيع أن تطلق عليها مباراة اختلاف الطموح، الريدز يبحث عن الصدارة وواتفورد يبحث عن الابتعاد عن المراكز المتأخرة في ترتيب الدوري.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

موعد مباراة ليفربول القادمة من أهم الأشياء التي تشغل بال عشاق الريدز، كما أنها تشغل بال الجمهور المصري والعربي المتابع والمهتم بالنجم العالمي محمد صلاح، وسوف تنطلق المباراة يوم السبت القادم بتاريخ 16\10\2021، حيث يحتضن استاد “فيكارج رود” أحداث اللقاء الكبير، لحساب الجولة الثامنة من عمر البريميرليج، وسوف تنطلق أحداث المباراة حسب التوقيتات التالية:

11:30:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

12:30:- الثانية عشرة ونصف ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

13:30:- الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

14:30:- الثانية عشرة ونصف ظهراً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت والأردن وفلسطين وقطر ولبنان.

15:30:- الثالثة ونصف عصراً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

هدف “مو صلاح” في السيتي من جميع الزوايا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة في البريميرليج

كما نعلم جميعاً أن قنوات بي إن سبورت هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي وشمال أفريقيا، لذلك سيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports Connect، وعند إضافة قنوات أخرى سنوافيكم بها في الحال، كما لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.

بطاقة مباراة ليفربول وواتفورد