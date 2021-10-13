نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي القادمة 16\10\2021 في البريميرليج والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 16\10\2021، حيث يحتضن استاد “كينغ باور” أحداث اللقاء الهام والمنتظر، وذلك لحساب الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة من يعرف طرفيها جيداً يعلم أنها ستكون قوية وممتعة، ولا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجتها لقوة الفريقين ولتقارب المستوى بينهم، ولامتلاكهما مجموعة كبيرة ومتميزة من اللاعبين الموهوبين والمتميزين.

يدخل المان يونايتد اللقاء باحثاً على الثلاث نقاط، ويحتل المان يونايتد المركز الرابع برصيد 14 نقطة، فقد خاض مانشستر يونايتد 7 جولات حقق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل في 2 مبارتين وخسر مباراة واحدة، يقدم المان يونايتد هذا الموسم مستويات رائعة جداً، فقد قام بتدعيم صفوفه بصفقات مميزة كما أن مديره الفني “سولشاير” طور كثيراً في آداء الفريق للأفضل، لذلك المان يونايتد مختلف هذا الموسم عن الموسم الماضي، وينافس بقوة مع الكبار على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسوف يقام العديد من المباريات الهامة السبت، حيث يلتقي ليفربول وواتفورد قبل هذا اللقاء.

وفي المقابل يسعى ليستر سيتي للخروج من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث أن المستوى متراجع هذا الموسم عن الموسم الماضي والنتائج خير دليل على ذلك، حيث يحتل فريق الثعالب المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، جمعهم من 7 مواجهات حقق الفوز في مبارتين، بينما تعادل في مثلهما وخسر ثلاث مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة ومثيرة، مباراة تتسم بالسرعة والقوة والندية والرغبة من كلا الفريقين في تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، لذلك لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجتها وإن كانت الكفة تميل ناحية المان يونايتد، لكن كرة القدم لا تعرف ولا تعترف إلا بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، لذلك دعنا من التخمين وننتظر قليلاً لنرى ما سوف تسفر عنه المباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

يحتضن استاد “كينغ باور” مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ليستر سيتي، وذلك يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، لحساب الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وسوف تنطلق أحداث المباراة حسب التوقيتات التالية:

14:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:00:- الرابعة عصراً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسريا واليمن والكويت والبحرين والأردن وقطر وفلسطين ولبنان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ليستر سيتي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، لذلك سيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ليستر سيتي عبر شاشة قناة beIN Sports Connect، وعند تحديد قنوات أخرى من قبل إدارة قناة beIN سنوافيكم بها في الحال، كما لم يتم تحديد معلق المباراة حتى لحظة كتابة هذا المقال.

بطاقة المباراة