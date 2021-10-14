نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي القادمة والقنوات الناقلة وموقف رياض محرز من المشاركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاد من جديد الدوري الإنجليزي وعادت معه المتعة والإثارة، حيث تنتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 16\10\2021، حيث يحتضن استاد الاتحاد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد بيرنلي، لحساب الجولة الثامنة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، كما ستقام العديد من المباريات الهامة في السبت الممتاز، أهمها مباراة ليفربول وواتفورد القادمة ومباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي القادمة، لذلك نحن في انتظار وجبة كروية دسمة وممتعة يوم السبت القادم في البريميرليج.

يدخل المان سيتي اللقاء تحت قيادة مدربه الداهية “جوارديولا” المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري والانطلاق نحو الحفاظ على لقب البريميرليج، ويحتل المان سيتي المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، استطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 2 مبارتين وخسر مباراة واحدة.

في المقابل يسعى بيرنلي نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، وتحقيق مفاجئة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولما لا وقد عودنا الدوري الإنجليزي على هذه المفاجئات، كما عودنا البريميرليج على المتعة والقوة والإثارة والندية، لا شيء في البريميرليج مستحيل أو مستغرب كل النتائج واردة وكل الأرقام والإحصائيات تؤكد ذلك، يدخل بيرنلي اللقاء وهو في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط من 7 مواجهات، تعادل في ثلاث مباريات وخسر 4 مباريات.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

موعدة مباراة مانشستر سيتي القادمة محل بحث كبير هذه الأيام، حيث الجماهيرية الكبيرة والطاغية للسيتي في العالم أجمع، وفي الوطن العربي خاصةً بسبب نجمنا العربي الجزائري رياض محرز، والذي من المتوقع أن يشارك في هذه المباراة منذ بدايتها، وسوف تنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 16\10\2021، لحساب الجولة الثامنة وعند التوقيتات التالية:

14:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:00:- الرابعة عصراً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة السيتي القادمة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وسوف يتم نقل مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي القادمة على قناة beIN Sports Connect، ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى هذه اللحظة، وعند ورود جديد بشأن القنوات الأخرى الناقلة ومعلق المباراة سنوافيكم بها في الحال.

بطاقة المباراة