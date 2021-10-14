نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل ضد أوروغواي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض مع حضراتكم موعد مباراة البرازيل ضد أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2022 والتي من المقرر إقامتها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تحظى تلك المباراة بشعبية كبيرة نظراً لقوة الفريقان لأنها تعتبر من مباريات القمة، وتُقام تلك المباراة الهامة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العام القادم في قطر 2022.

موعد مباراة البرازيل ضد أوروغواي

يدخل منتخب البرازيل تلك المباراة القوية متصدراً للمجموعة برصيد 28 نقطة حصدها من 28 نقطة خلال عشر جولات، حيث أصبح المنتخب قريباً من التأهل لكأس العالم القادم، بينما يدخل منتخب أوروجواي تلك المباراة الهامة وهدفه الفوز بها، وذلك من اجل تعزيز موقفه في التصفيات وخاصة أنه يحتل المركز الرابعة بجدول الترتيب برصيد 16نقطة فقط وهو آخر المراكز المؤهلة للصعود لكأس العالم، حيث يتأهل إلى المونديال أول أربعة فرق، بينما يلعب صاحب المركز الخامس مع منتخب من قارة أخرى لحسم الوصول للمونديال في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد أوروغواي

ومن المقرر إقامة مباراة البرازيل ضد أوروغواي صباح الغد الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 على ملعب أرينا دي أمازونيا في مدينة ماناوس البرازيلية، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف فجراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية، وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي إن سبورت الفضائية القطرية عبر beIN SPORTS HD 2 Premium، والتي تمتلك حق نقل تلك المباريات.

المباراة البرازيل ضد أوروغواي البطولة تصفيات كأس العالم 2022 بقارة أمريكا الجنوبية الموعد والتوقيت الثالثة والنصف فجراً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية والنصف بتوقيت القاهرة الملعب أرينا دي أمازونيا في مدينة ماناوس البرازيلية القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 2 Premium

تشكيل منتخب البرازيل

يحرص المدير الفني لمنتخب البرازيل على الفوز بتلك المباراة الهامة من اجل العمل على ضمان التأهل لكأس العالم القادم، والبقاء متصدراً لمجموعته وزيادة عدد النقاط إلى 31 نقطة، لذا من المتوقع أن يدخل بالتشكيل التالي:

أليسون بيكر.

دانيلو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – أليكس ساندرو.

فريد – فابينيو – لوكاس باكيتا.

جابرييل جيسوس – نيمار – جابيجول.

تشكيل أوروغواي المتوقع

ومن جانبة يحرص المدير الفني لمنتخب أوروغواي الدفع بالعناصر الأساسية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة وحصد الثلاث نقاط أو على الأقل نقطة وحيدة، وذلك من اجل تحسين ترتيبه في الجدول وجاء التشكيل كما يلي: