نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي طرابلس القادمة ضد بيشارا يونايتد مارا 15\10\2021 في كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة أهلي طرابلس القادمة في الكونفدرالية الإفريقية، تستعد الأندية الإفريقية لخوض غمار مسابقات الاتحاد الأفريقي، سواء بطولة الكونفدرالية أو بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتستعد جميع الأندية الأفريقية لخوض غمار الجولة الأولى من التصفيات،ولذلك يستعد نادي أهلي طرابلس الليبي لمباراته الأولى ضد نادي بيشارا يونايتد مارا التنزاني، لحساب الجولة الأولى ومباراة الذهاب في دور ال32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتقام المباراة المرتقبة والهامة الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت ليبيا ومصر.

يدخل نادي أهلي طرابلس المباراة ساعياً نحو الفوز والرجوع بالثلاث نقاط، بالرغم من إقامة المباراة على أرض النادي التنزاني، لكن الفريق الليبي يسعى لتقديم بداية قوية تعطي رسالة شديدة اللهجة لباقي الفرق، مفادها أن أهلي طرابلس جاء ليحصل على اللقب، لذلك من المتوقع أن يقدم مباراة جيدة حيث يمتلك مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين المميزين، كما أن جمهوره ينتظر منه الكثير في هذه البطولة القارية الكبيرة، تعويضاً عن خسارة منتخب ليبيا أمام منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وصعوبة الوصول عن هذه المجموعة في ظل وجود المنتخب المصري الكبير، لذلك يبحث الجمهور الليبي عن تعويض في بطولات الأندية.

أما بالنسبة لنادي بيشارا يونايتد مارا فسوف يسعى للفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، والحصول على أول ثلاث نقاط له في المجموعة تعطيه دفعه معنوية كبيرة لاستكمال المشوار الأفريقي الصعب، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين الناديين، مباراة تتسم بالسرعة والندية والرغبة القوية في تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة أهلي طرابلس القادمة

تنطلق مباراة أهلي طرابلس القادمة ضد نادي بيشارا يونايتد مارا الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت ليبيا ومصر والسودان، وفي تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان والكويت والبحرين واليمن، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

لم يتم الإعلان حتى الآن عن القنوات الناقلة للمباراة، وعند ورود أي جديد خاص بالقنوات الناقلة سنوافيكم بها في الحال.

بطاقة المباراة