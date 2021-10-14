نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والباطن القادمة 16 أكتوبر والقنوات الناقلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب والباطن القادمة، حيث ينطلق من جديد الدوري السعودي للمحترفين بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية وخوض المنتخب السعودي لمباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر الحالي 2021، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، وذلك لحساب الجولة الثامنة من عمر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل نادي الشباب المباراة باحثاً عن الثلاث نقاط، وتعديل وضعه المتأخر بجدول الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل الشباب المركز الثامن برصيد 9 نقاط من 7 جولات، حقق الفوز والثلاث نقاط في مبارتين بينما تعادل في ثلاث مباريات، وذاق طعم الهزيمة في جولتين، يسعى الليث الأبيض لتحقيق الانتصار الثالث له في الدوري، والانطلاق نحو استعادة مكانه الطبيعي في مقدمة ترتيب فرق الدوري.

في المقابل يسعى نادي الباطن نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط والهروب من القاع، حيث يحتل نادي الباطن المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط من 7 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة بينما تعادل في ثلاث مباريات وتجرع كأس الهزيمة في ثلاث مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة ومثيرة، لوجود الرغبة عند كلا الفريقين في الحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الشباب والباطن

موعد مباراة الشباب القادمة ضد الباطن من أهم المواضيع وأكثرها بحثاً عبر محركات البحث المختلفة، وسوف تنطلق المباراة السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، لحساب الجولة الثامنة من عمر الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 18:00 السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وعند تمام الساعة 17:00 الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة 19:00:- السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، والساعة 15:00 الثالثة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. لذلك سيتم نقل مباراة الشباب ضد الباطن على أحد قنوات ssc الرياضية. ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن وسنوافيكم بكل جديد عن معلق المباراة وعن القنوات الناقلة.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 7 5 1 1 23 5:17 12 16 2 ضمك 7 4 2 1 23 7:11 4 14 3 النصر 6 4 0 2 24 8:13 5 12 4 الهلال 6 3 3 0 24 6:9 3 12 5 الرائد 7 3 2 2 23 11:11 0 11 6 الفيحاء 6 3 1 2 24 6:9 3 10 7 الفتح 7 2 3 2 23 4:6 2 9 8 الشباب 7 2 3 2 23 11:11 0 9 9 الحزم 7 2 3 2 23 10:9 -1 9 9 الفيصلي 7 2 3 2 23 10:9 -1 9 11 الطائي 6 2 1 3 24 8:7 -1 7 12 الإتفاق 7 1 4 2 23 14:12 -2 7 13 الباطن 7 1 3 3 23 8:5 -3 6 14 الأهلي 7 0 5 2 23 10:6 -4 5 15 أبها 7 1 1 5 23 18:7 -11 4 16 التعاون 7 0 3 4 23 17:11 -6 3

بطاقة مباراة الشباب والباطن القادمة