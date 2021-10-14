مرسول بارك mrsoolparktickets رابط حجز تذاكر المباراة التي ينتظرها الآلاف من جماهير فريق كل من النصر وفريق الوحدة، حيث تقرر تحديد موعد المباراة الهامة واستعد لها كل فريق كما تم تحديد القنوات الناقلة للمباراة الهامة والمنصات الناقلة على الهواء مباشرة، ويقوم الموقع الخاص لنادي مرسول بارك باستقبال توقعات الجماهير لفوز الفرق الخاصة بهم.

مرسول بارك mrsoolparktickets رابط حجز تذاكر مباراة النصر والوحدة 16 أكتوبر

حيث ينتظر جماهير الفريق الإماراتي وأيضا جماهير الفريق السعودي اللقاء الكبير بين الفريقين والذي تقرر له أن يكون السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر 2021، حيث يقوم الفريق الإماراتي باستضافة نظيره السعودي على أرضه ووسط جمهوره في تحد كبير للسعودي بينما يرى المحللين قوة موقف زائدة للفريق الإماراتي، حيث يشجع الفريق المشجعين الذين قاموا بحجز التذاكر إلكترونيا عبر منصة مرسول بارك كما يقوم المشجعين السعوديين بالحجز والسفر لتشجيع فريقهم القومي.

موعد مباراة النصر Vs الوحدة الإماراتي

تعتبر تلك المباراة هي اللقاء الوحيد العربي الخالص في هذه البطولة، حيث يسعى كل فريق للفوز على نظيره لما استعد به كل فريق من الأداء المتميز والتدريب العالي، حيث قام مدبي كل فريق بالاهتمام الكبير بأداء اللاعبين لهذه البطولة ليفوز الفريق بالنهائيات والكأس، وتقام المباراة مساء السبت على الملعب الإماراتي مرسول بارك في التوقيت التالي:

تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات.

المباراة مباراة النصر والوحدة البطولة مباريات نهائي دوري ابطال آسيا الموعد والتوقيت تقام السبت 17 أكتوبر 2021 الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية الملعب ملعب مرسول بارك القنوات الناقلة شبكة قنوات SSC.

تردد القنوات الناقلة للمباراة (SSC الرياضية )

يلتقي الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء على تردد القنوات السعودية على تردد 12418 بالاستقطاب الأفقي، معامل الترميز 27500 وتصحيح الخطأ 3/4، ويتم نقل المباراة على قمر عرب سات على استقطاب 26 شرق.

كيفية حجز التذاكر على مرسول بارك