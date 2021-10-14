“مباراة القمة” موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2021/10/17 والقناة الناقلة

ضمك * الأهلي تعادل الفريقين بهدف لمثله ضمك * الفيصلي فوز ضمك 2- صفر ضمك * الشباب تعادل الفريقين بهدف لكل فريق ضمك * أبها فوز ضمك 3 – 1 ضمك * الرائد فوز ضمك بنتيجة 2 – صفر

تاريخ مواجهات الاتحاد وضمك في الدوري

تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في الدوري السعودي للمحترفين في 4 مباريات فقط، حقق الاتحاد الفوز في مباراتين، وحقق ضمك الفوز في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة مباراة بين الفريقين ولقاء القادم يحمل اللقاء رقم 5 بين الفريقين.

الدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي مصنف من ألدوريات العشر الأوائل على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، لما يضمه من لاعبين على مستوى عالي وأسعارهم كبيرة، فهو الدوري الأقوى في العالم العربي، والثاني على مستوى القارة الأسيوية، وتقدر قيمة الدوري السعودي للمحترفين 500 مليون يورو.

موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة