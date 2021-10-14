شعب إب يُسقط الصقر ويكبده الهزيمة الأولى

شعب إب يُسقط الصقر ويكبده الهزيمة الأولىحقق فريق شعب إب فوزاً مهماً على الصقر بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن افتتاح مرحلة الإياب للمجموعة الثانية للدوري العام لكرة القدم.

أنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينتفض العنيد في الشوط الثاني، بتسجيله هدفين في الشوط الثاني بواسطة صالح شحرة وعلي الحروي.

بهذه النتيجة حقق فريق الشعب فوزه الأول في الدوري ليرفع رصيده لأربع نقاط في المركز الرابع، وظل الصقر الذي تجرع الهزيمة الأولى، في مركز الوصافة بثمان نقاط.

وتتواصل منافسات ذات الجولة غداً الجمعة بلقاء يجمع الأهلي متصدر المجموعة بعشر نقاط، مع اليرموك الثالث بخمس نقاط، في مباراة سيسعى، فيها الإمبراطور للفوز والإبتعاد أكثر بالصدارة، في حين يطمح اليرموك لإحراج الأهلي والدخول في المنافسة على مراكز المقدمة.