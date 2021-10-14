نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والوحدة القادمة 16\10\2021 والقنوات الناقلة في ربع نهائي دوري أبطال أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العربية موعد مباراة النصر والوحدة القادمة في ربع نهائي دوري أبطال أسيا، حيث يحتضن استاد مرسول بارك مباراة النصر القادمة ضد الوحدة الإماراتي، والمقرر لها السبت الموافق 16 أكتوبر الحالي 2021، مباراة تنتظرها جماهير الفريقين بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية وارتباطات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

يسعى العالمي نادي النصر الإماراتي إلى الفوز بالمباراة والوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أسيا، كما يسعى المدير الفني للنصر السعودي الجديد “بيدرو إيمانويل” نحو الفوز بالمباراة، وتقديم مباراة قوية وممتعة يدخل بها إلى قلوب جماهير وعشاق العالمي، وكان النصر السعودي قد وصل إلى دور ربع النهائي، بعد الفوز على تراكتور الإيراني.

بينما يسعى الوحدة الإماراتي إلى نفس الهدف فمن يصل إلى مبتغاه، هذا ما سوف تجيب عنه أحداث المباراة الهامة والمرتقبة، ويتطلع نادي الوحدة لتحقيق الفوز بالمباراة وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أسيا على حساب النصر العالمي، وكان الوحدة الإماراتي قد وصل إلى دور ربع النهائي بعد تخطيه لعقبة مواطنه نادي الشارقة، في مباراة ماراثونية لم تنتهي غير بركلات الترجيح، يسعى الوحدة الإماراتي إلى تخطي عقبة النصر فهل سوف ينجح في ذلك، أم أن للعالمي رأي آخر هذا ما سوف تجيب عنه أحداث المباراة.

موعد مباراة النصر والوحدة

يحتضن استاد مرسول بارك مباراة النصر القادمة ضد الوحدة الإماراتي، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة السبت القادم الموافق 16 أكتوبر الحالي، وذلك عند التوقيتات التالية:

15:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

16:00:- الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن والأردن وفلسطين ولبنان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباراة النصر القادمة ضد الوحدة الإماراتي، في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أسيا، وتعد قناة ssc الرياضية من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية، رغم ظهورها الجديد على الساحة الرياضية لكنها حازت على إعجاب المتابعين للشأن الرياضي، لما تقدمه من محتوى راقي وممتع، ولما تمتلكه من إمكانيات تقنية وإدارية هائلة، كما أن لديها نخبة مميزة من الإعلاميين والمعلقين والمراسلين المتميزين.

بطاقة المباراة