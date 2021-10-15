نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وواتفورد القادمة في الدوري الانجليزي || والقنوات الناقلة والتشكيل وترتيب الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق ليفربول موعد مباراة ليفربول وواتفورد القادمة، في الجولة الثامنة من عمر مسابقة أقوى البطولات بطولة البريمرليج، مباراة تصدر الترتيب ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة قبل المباراة خلف المتصدر تشيلسي برصيد 16 نقطة، وكان الريدز قد خاض 7 مباريات حتى الآن حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدف وسكنت شباكه 6 أهداف، ويسعى الفرعون المصري للتسجيل اليوم ليتصدر ترتيب الهدفين، يحتل صلاح المركز الثاني برصيد 5 أهداف بفارق هدف عن فاردي المتصدر برصيد 6 أهداف، والذي يخوض مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي بعد مباراة الليفر اليوم مباشراً في نفس الجولة الجولة الثامنة.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري

الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة. الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة. الثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 تشيلسي 7 5 1 1 31 3:15 12 16 2 ليفربول 7 4 3 0 31 6:17 11 15 3 مانشستر سيتي 7 4 2 1 31 3:14 11 14 4 مانشستر يونايتد 7 4 2 1 31 6:14 8 14 5 إيفرتون 7 4 2 1 31 8:13 5 14 6 برايتون 7 4 2 1 31 5:8 3 14 7 برينتفورد 7 3 3 1 31 6:10 4 12 8 توتنهام هوتسبير 7 4 0 3 31 10:6 -4 12 9 وست هام يونايتد 7 3 2 2 31 10:14 4 11 10 أستون فيلا 7 3 1 3 31 9:10 1 10 11 آرسنال 7 3 1 3 31 10:5 -5 10 12 وولفرهامبتون 7 3 0 4 31 6:5 -1 9 13 ليستر سيتي 7 2 2 3 31 12:9 -3 8 14 كريستال بالاس 7 1 4 2 31 11:8 -3 7 15 واتفورد 7 2 1 4 31 10:7 -3 7 16 ليدز يونايتد 7 1 3 3 31 14:7 -7 6 17 ساوثهامتون 7 0 4 3 31 10:5 -5 4 18 بيرنلي 7 0 3 4 31 11:5 -6 3 19 نيوكاسل يونايتد 7 0 3 4 31 16:8 -8 3 20 نورويتش سيتي 7 0 1 6 31 16:2 -14 1

مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم

بينما الفريق صاحب الملعب اليوم فريق واتفورد يعاني بشدة منذ بداية الدوري، مما جعله يحتل المركز الخامس عشر قبل هذا اللقاء برصيد 7 نقاط فقط، جمعهم من خوض 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، سجل لاعبوه 7 أهداف وسكنت شباكه 10 أهداف، ويسعى اليوم للفوز على الليفر والتقدم خطوه في الترتيب.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام واتفورد

حراسة المرمى : كيلار.

الدفاع : أرنولد، جون ماتيب، جوميز، روبرتسون.

الوسط : هندرسون، جونز، ميلنر.

الهجوم : صلاح، ماني، فيرمينيو.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول وواتفورد

تنقل جميع لقاءات الدوري الانجليزي حصرياً على قنوات بي إن سبورت القطرية، ومباراة اليوم بين الليفر وواتفورد تنقل عبر قناة bein sports hd 1 ،ويعلق عليها المعلق الشهير عصام الشوالي.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز تميل بشدة لصالح ليفربول فقد تقابل الفريقين في 26 مباراة قبل هذا اللقاء فاز ليفربول في 20 مباراة، بينما فاز واتفورد في 4 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين جمعت الفريقين.

بطاقة المباراة