يستضيف استاد نيايو ناشيونال مباراة الدور الثاني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك وتوسكر الكيني، وتقام المباراة اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة، حيث يسعى فريق الزمالك إلى الانتصار في المباراة، وتخطيها بسهولة، والصعود لدور المجموعات، ومحاولة العودة للمنافسة مرة أخرى على البطولة وتحقيقها، ويسعى إلى استغلال الروح المعنوية العالية للفريق خاصة بعد تحقيق لقب الدوري المصري 2020، بينما يسعى فريق توسكر الكيني إلى محاولة تخطي الزمالك، والانتصار في المباراة، والاستمرار في البطولة، والصعودة لدور المجموعات، ونعرض موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2021 اليوم.

يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز بسهولة على فريق توسكر، والتأهل لدور المجموعات، وبدء رحلة البحث عن اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2002، ويعتبر ثاني أكثر فرقة فوزا بالبطولة برصيد خمس ألقاب خلف المتصدر الأهلي صاحب العشر ألقاب، وقد خسرت القلعة البيضاء البطولة على يد الأهلي في عام 2020، وذلك عندما خسرت المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف، وبعد ذلك خرج الفريق من دور المجموعات في بطولة 2021 في خيبة أمل للفريق، وعندها حقق المركز الثالث في المجموعة برصيد 8 نقاط، وقد ضمت المجموعة حينها الترجي الرياضي، ومولودية الجزائر، وتونغيث، بينما أعلن الزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى كينيا والتي شهدت غياب عبد الغني لعدم حصوله على تأشيرة السفر، ولم يتم تسجبل الصفقات الجديدة.

يسعى فريق توسكر إلى الوصول لدور المجموعات، وتخطي الزمالك في مشاركته السادسة في البطولة، حيث كانت أخر مشاركة في نسخة 2017، وقد خرج حينها من الدور التمهيدي للبطولة على يد فريق بورت لويس 2000، وذلك بعد الخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع لقائي الذهاب والعودة، بينما استطاع تخطي فريق آرتا سيد في الدور التمهيدي هذا العام، والتأهل للدور الثاني لمواجهة الزمالك، وذلك بعد الانتصار بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

السبت 16 أكتوبر 2021

12:00 بتوقيت غرينتش

1:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

2:00 بتوقيت مصر

3:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

4:00 بتوقيت الإمارات، وعمان

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر