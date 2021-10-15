موعد مباراة الهلال في آسيا AFC ضد بيرسبوليس الإيراني والقنوات الناقلة للمباراة

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عمر شويل - جدة ننشر موعد مباراة الهلال في آسيا AFC ضد بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيتم إقامة مباراة الهلال ومباراة النصر في آسيا في ربع النهائي بالعاصمة الرياض في نفس اليوم، ومن المحتمل أن تكون المملكة على موعد مع قمة سعودية في نصف النهائي بدوري الأبطال في حال فوز الفريقان في المباراة المرتقبة غداً، وقد تم طرح تذاكر مباراة الهلال عبر موقع تذاكر الهلال، وقد تم الإعلان عن نفاذ تذاكر مواجهة الهلال المرتقبة خلال أقل من نصف ساعة من طرحها عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم التعرف على توقيت مباراة الهلال وبيرسبوليس والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الهلال في آسيا AFC ضد بيرسبوليس الإيراني

تقام مباراة الهلال والفريق الإيراني بيرسبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الموافق لتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري، وقد أعلنت وزارة الرياضة بشكل رسمي عن السماح برفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في مباراة الهلال القادمة ومباراة النصر أو في مباريات دور ربع النهائي من دوري الأبطال 2021 لفرق غرب القارة إلى 100%.

كما أكدت الوزارة على أن الحضور الجماهيري لمباريات ربع النهائي سيكون مقتصراً فقط على الجماهير الراغبين في الحضور فوق الـ12 عام ممن أكملوا التحصين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة، وفقاً للحالة الظاهرة في تطبيق توكلنا من الحساب الخاص بالمشجع، ويجب الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقد أعلنت وزارة الرياضة عن الشروط العامة لدخول الملاعب، حيث يلتزم حامل تذكرة الحضور للمباراة بإبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول لحضور المباراة، ويتم السماح فقط بالدخول لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، ومن يرغب في التعرف على موعد مباراة الهلال في آسيا AFC ضد بيرسبوليس الإيراني من خلال الجدول التالي:

المباراة الهلال السعودي x بيرسبوليس الإيراني البطولة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021م الموعد والتوقيت السبت 16 أكتوبر 2021م في تمام الساعة 9:00م الملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز القنوات الناقلة قنوات SSC الرياضية

توقيت مباراة الهلال وبيرسبوليس

أعلنت وزارة الرياضة عن إمكانية جلوس أفراد العائلة الواحدة سوياً مع تطبيق التباعد بينهم وبين باقي الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط خلال مباريات ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، ومن يرغب في حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال نود أن نخبره بأن تذاكر المباراة قد نفذت بعد أن تم طرحها بحوالي نصف ساعة تقريباً.

وقد تم الإعلان من جانب وزارة الداخلية بشكل رسمي اليوم الجمعة الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري عن تخفيف الاحترازات الصحية بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة باستثناء الأماكن المستثناة مع الاستمرار بالالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، إلى جانب بعض القرارات الأخرى التي يمكنكم التعرف عليها من خلال واس وكالة الأنباء السعودية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال القادمة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا المرتقبة عبر شاشة قنوات SSC الرياضية السعودية التي تمتلك حقوق نقل مباريات هذه البطولة، فمن يرغب في متابعة مباراة الهلال عبر شاشة التليفزيون، يمكنه ذلك من خلال ضبط ترددات قنوات SSC الرياضية المجانية عرب سات بدر 6 الآن، كما يمكنكم التعرف على موعد مباراة الهلال في آسيا AFC من خلال الجدول المرفق.