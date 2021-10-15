مارتينيز يقود الأرجنتين للفوز على بيرو

مارتينيز يقود الأرجنتين للفوز على بيروفازت الأرجنتين على بيرو بهدف دون رد فجر اليوم ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

سجل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 43 من المباراة فيما أهدر يوشيمان يوتن لاعب منتخب بيرو ركلة جزاء في الدقيقة الـ 64.

وبهذه النتيجة رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن المتصدرة البرازيل فيما تجمد رصيد بيرو عند 11 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير.

وفي مباريات أخرى فازت البرازيل على ضيفتها الاوروغواي بأربعة أهداف لهدف وتشيلي على فنزويلا بهدف دون رد وتعادلت كولومبيا مع الاكوادور دون أهداف.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية.