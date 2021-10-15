نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والوحدة AFC في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد مباراة النصر والوحدة AFC القادمة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021م، حيث يترقب محبي ومشجعي كرة القدم السعودية موعد انطلاق صافرة بداية مباراة النصر في آسيا القادمة ضد نادي الوحدة الإماراتي، حيث يستعد فريق النصر السعودي لاستكمال مشواره عند مواجهته للفريق الإماراتي في ربع نهائي دوري الأبطال ليلتقى مع الفائز من مباراة الهلال السعودي وبيرسبوليس الإيراني التي من المقرر أن تقام هي الأخرى في نفس اليوم المقرر لمباراة النصر، ومن يرغب في التعرف على موعد مباراة الهلال وبيرسبوليس القادمة، يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم معرفة توقيت مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي والقنوات التي تنقل المباراة من خلال المقال.

موعد مباراة النصر والوحدة الإماراتي

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم العربية بشكل عام والسعودية على وجه التحديد بداية المباراة التي تجمع بين الفريق السعودي والنادي الإماراتي فريقي النصر والوحدة في ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021م، وذلك بعد أن انتهت فترة التوقف الدولي، حيث سيتم لإقامة مباراة النصر المرتقبة على أرضية استاد مرسول بارك.

وقد تم الإعلان من جانب وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية عن رفع نسبة الحضور الجماهيري والطاقة الاستيعابية للحضور خلال مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا سواء مباراة الهلال وبيرسبوليس أو مباراة الوحدة والنصر السعودي إلى 100%، ويكون الحضور بهذه المباريات فقط لمن تخطى عمره الـ12 عاماً وأكمل التحصين بجرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة السعودية.

وقد تم الإعلان عن بدء استقبال طلبات شراء تذكرة مباراة النصر والوحدة القادمة من خلال موقع تذاكر مرسول بارك الإلكتروني، حيث يتاح إمكانية حجز تذكرة مباراة النصر بشكل إلكتروني، ويجب العلم أن أسعار التذاكر تشمل الضريبة وتبدأ من 69 ريال سعودي، ومن يرغب في الإطلاع على بطاقة مباراة النصر لمعرفة موعد مباراة النصر والوحدة AFC في ربع النهائي، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

المباراة النصر السعودي X الوحدة الإماراتي البطولة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021م الموعد والتوقيت يوم السبت بتاريخ 16 أكتوبر 2021م في تمام الساعة 6:00 بتوقيت السعودية. الملعب مرسول بارك. القنوات الناقلة قنوات SSC سبورت الرياضية السعودية.

القنوات الناقلة مباراة النصر القادمة

تتابعون مباراة النصر والوحدة القادمة عبر شاشة قنوات SSC الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عربسات بدر 6 التي يمكنكم الحصول عليها من خلال ضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي المشار إليه، ثم ضبط جهاز الاستقبال وإدخال تردد قنوات SSC الرياضية 2021 باتباع طريقة تنزيل قنوات SSC المجانية المفتوحة أو المشفرة.

كما يمكنكم متابعة المباراة عن طريق منصة شاهد VIP بشكل مجاني، ومن يرغب في متابعة المباراة من خلال جهاز GOBX فيجب عليه ربط الجهاز بخدمة الإنترنت قبل المباراة بوقتٍ كافٍ، وإبقائه متصلاً على القناة التي سوف تنقل المباراة لتفعيل إشارتها على الجهاز، حتى يتمكن من مشاهدة المباراة.

كما يتم إتاحة متابعة مباريات دوري أبطال آسيا ومباريات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 من خلال القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع يوتيوب، ومن يرغب في التعرف على موعد مباراة النصر والوحدة AFC والقنوات الناقلة مجاناً، يمكنه ذلك من خلال العودة للجدول المرفق بالمقال.