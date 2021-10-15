نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المواجهة” موعد مباراة الهلال وبيرسبوليس || ربع نهائي دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة وتذاكر اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير الموج الأزرق الزعم الهلالي موعد مباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني، في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أسيا والمقرر أقامتها غداً السبت الموافق 2021/10/16 في ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض، تنقل المباراة المرتقبة على قناة ssc الرياضية السعودية، مباراة الهلال والفريق الإيراني لا تقبل القسمة على أثنين الفريق الفائز يصعد لنصف النهائي عن فرق غرب أسيا، ليلاقي الفريق الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي، والتي لم يتحدد موعدها بعد، وكان الاتحاد الأسيوي قد قرر أن تقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي بصورة مجمعة في المملكة، نظراً لظروف جائحة كورونا.

موعد مباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني القادمة

السادسة مساء بتوقيت غرينتش.

السابعة مساءً بتوقيت المغرب، الجزائر، تونس.

الثامنة مساءً بتوقيت مصر السودان، ليبيا.

التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الكويت.

العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

مشوار صعود الهلال وبيرسبوليس في البطولة

كان الهلال السعودي قد صعد إلي الدور ربع نهائي دوري أبطال أسيا على حساب فريق أستقلال طهران، الإيراني بعد أن تغلب عليه في الدور ثمن النهائي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء ليصل للدور ربع النهائي، بينما صعد فريق بيرسبوليس على حساب فريق أستقلول بالتغلب عليه في الدور ربع النهائي بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

تاريخ مواجهات الهلال وبيرسبوليس الإيراني

المباراة المقبلة المقرر أقامتها السبت 2021/10/16 هي المباراة رقم 13 التي تجمع الفريقين، وتميل نتائج الفريقين ناحية زعيم أسيا الهلال السعودي قليلاً، حيث فاز الهلال في 4 مباريات، وتلقى الخسارة من الفريق الإيراني في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 5 مواجهات جمعت الفريقين.

موعد مباراة الهلال وبيرسبوليس والقنوات الناقلة

كما ذكرنا في صدر المقال موعد المباراة، وبالنسبة للقنوات الناقلة فتنقل المباراة حصرياً على شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية، ولم يتحدد القناة الناقلة أو معلق اللقاء وسنوافيكم بهما فور الإعلان عنهم.

ذكرى متميزة للزعيم مع الفريق الإيراني

يحمل عام 1991/1992 ذكرى جميلة للجماهير الهلالية مع فريق بيرسبوليس الإيراني، حيث توج الهلال باللقب الأسيوي الأول له على حساب الفريق الإيراني، ويحلم أن يكون نفس الفريق هو جواز مروره إلي نصف نهائي دوري الأبطال.

التشكيل المتوقع للهلال أمام بيرسبوليس

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف”.

الدفاع ” ياسر الشهراني، متعب الفرج، مد الله العليان، جانج هيون سو”.

الوسط ” ناصر الدوسري، جوستافو، سلمان الفرج”.

الهجوم ” جوميز، موسى ماريغا، بيريرا”.

بطاقة مباراة الهلال وبيرسبوليس