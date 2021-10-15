نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي، تنتظر جماهير المارد الأحمر اللقاء الإفريقي القادم لفريقها والذي سيلعب فيه أمام الحرس الوطني بطل النيجر وذلك خلال منافسات الدور الثاني والثلاثين في دور الذهاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية وكان المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن عن قائمة الفريق للمباراة وللنادي الأهلي قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق ومحبين ومتابعين في مصر والعالم العربي والإفريقي ودائماً ما يفضلون مشاهدة مباراة فريقهم لتشجيعه ومساندته وكان النادي الأهلي قد حقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا إحدي عشرة مرة لذلك تعد هذه البطولة تحدي خاص لبطل أفريقيا ليفوز بلقب ويهديه لجماهيره التي تقف خلفه دائماً ومنذ الإعلان عن موعد المباراة وازدادت معدلات البحث عن القنوات التي سنشاهد من خلالها اللقاء ونحن بدورنا سوف نطلعكم عبر هذا المقال عن موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني بدور ال32 من دوري أبطال أفريقيا

يلتقي المارد الأحمر النادي الأهلي المصري مع فريق الحرس الوطني بطل النيجر بالدور ال32 في مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 16/10/2021 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة حيث تستضيف عاصمة النيجر نيامي اللقاء على استاد الجنرال سيني كونتيشي وقد أعلنت شبكة قنوات أون تايم اسبورت وقناة الأهلي عن إذاعة كلاً منهما أحداث المباراة وسوف نطلعكم في السطور التالية على التردد الجديد لتلك القنوات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في البطولة الإفريقية

ذكرت قنوات أون تايم سبورت عن أنها سوف تقوم بإذاعة مباراة النادي الأهلي ونادي الحرس الوطني في ذهاب دوري أبطال أفريقيا مباشرة عبر شاشتها كما ذكرت أيضاً قناة النادي الأهلي عن بث مباشر كامل لتغطية تجهيزات الفريق للمباراة ونقل وإذاعة المباراة وجاء التردد الجديد لكلاً منها كالتالي:

أولاً: التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: رأسي.

ثانياً: تردد قناة الأهلي عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11747. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ:6/5. الاستقطاب: أفقي.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم التردد الجديد 2021 لكلاً من مجموعة قنوات أون تايم سبورت وقناة الأهلي وهي القنوات المفتوحة التي يتم من خلالها إذاعة مباراة الأهلي القادمة في البطولة الإفريقية.