اليرموك يصعق الأهلي بثنائية الأحمدي

اليرموك يصعق الأهلي بثنائية الأحمديلقن فريق اليرموك اليوم أهلي صنعاء درساً قاسياً وفاز عليه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للدوري العام لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع اليرموك رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث، وظل الأهلي رغم الخسارة، في الصدارة بعشر نقاط، ليتجرع مرارة الهزيمة الأولى في الدوري.

وتمكن اليرموك من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف لاعبه البديل محمد الأحمدي في الدقيقة 25 إثر تلقيه تمريرة بينية استقبلها وسددها بهدوء في مرمى عصام الحكيمي، وكاد الأهلي أن يعدّل النتيجة في مناسبتين الأولى تسديدة زكريا طفطوف والثانية رأسية المدافع مدير عبد ربه صدها القائم الأيمن لمروان بسباس.

وفي الشوط الثاني، دخل الأهلي مهاجماً منذ البداية، بعدما دفع الكابتن أحمد علي قاسم بعمار القباطي بديلاً لمحمد الغمري بهدف زيادة الكثافة العددية في الهجوم، حيث استحوذ الإمبراطور على وسط الملعب دون فاعلية، لصحوة اليرامكة وتموضعهم السليم ساهم في قتل الهجمات والوقت في آن واحد.

حاول الأهلي العودة بالنتيجة، ليتفاجأ الجميع بتسجيل اليرموك الهدف الثاني بواسطة نفس اللاعب، مستفيداً من عكسية وصلته ليسدد الكرة في القائم وتعود إليه ليركلها في الشباك الحمراء في الدقيقة 85، ويقتل أحلام الإمبراطور في العودة حتى بالتعادل، ليطلق الحكم الدولي فؤاد السيد صافرته منهياً اللقاء بفوز اليرموك وخسارة أولى للأهلاوية.