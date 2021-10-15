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عمر شويل - جدة قائمة المنتجات العربية المؤهلة لكأس العالم 2022، خاض عدد من المنتجات العربية في الشهر الحالي عدد من المباريات، بهدف المشاركة في مونديال كأس العالم الذي سوف يتم بدايته من العام القادم 2022م، ونجح المنتخب السعودي الملقب بالنادي الأخضر بإحراز هدف واحد نظيف ضد النادي الياباني في الدورة السادسة عشر من ضمن التصفيات الاسيوية، ونجح المنتخب السعودي أيضاً في الفوز على ضيفه الصيني بنتيجة ثلاثة أهداف ضد هدفين، وبهذا يتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية من ضمن التصفيات الاسيوية.

المنتخبات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

تتكون المجموعة الأولى من ست فرق، حيثُ بتصر المنتخب الإيراني المجموعة الأولى بعدد نقاط 10، بينما أحتل المنتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني بعدد نقاط 8، ونجد أن المنتخب اللبناني يحتل المركز الثالث بعدد نقاط 5، والمنتخب الإماراتي والعراقي يحتلوا المركز الرابع والخامس بعدد نقاط ثلاثة نقاط بالترتيب، أما المنتخب السوري أحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى بنقطة واحدة فقط، اما المجموعة الثانية تتكون أيضاً من ست فرق تبدأ بالمنتخب السعودي الذي يتكون من 12 نقطة وتنتهي بالفريق الفنتام الذي لم يحقق ايً من النقاط.

المنتخبات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

نجد أن المجموعات الأفريقية تتكون من أربع مجموعات، المجموعة الأولى والثانية والسادسة والتاسع، حيثُ يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى بعدد نقاط 10 نقاط، وتنتهي المجموعة بالفريق الجيب تي الذي لم يحقق اي من الأهداف، بينما تبدأ المجموعة الثانية بالفريق التونسي الذي حقق 10 نقاط وتنتهي بالفريق الموريتاني الذي حقق نقطة واحدة فقط لاغير، اما المجموعة السادسة فتبدأ بالمنتخب المصري الذي كون 10 نقاط، اما المنتخب أنغولا ختم بالمجموعة السادسة بعدد 3 نقاط، ونجد أن المجموعة التاسعة تبدأ بالفريق المغربي الذي تأهل سابقاً للدور النهائي بعدد نقاط 12 نقطة، بينما تنتهي المجموعة بالفريق السوداني بعدد نقطتان فقط.

كأس العالم 2022

من المقرر ان تشهد قطر العام القادم 2022م اهم بطولة من ضمن البطولات الدولية، وهي كأس العالم في الدورة الثانية والعشرون، والتي تقام كل أربعة سنوات، والذي سوف يبدأ من الواحد والعشرون من نوفمبر حتى الثامن عشر من ديسمبر 2022، وتعد تلك البطولة عي الأولى من نوعها التي تقام على الأراضي العربية.