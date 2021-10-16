نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم 2021/10/17 والقنوات الناقلة وترتيب الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير الشياطين الحمر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر لها أن تنطلق يوم السبت القادم 2021/10/17 في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، من ملعب ليستر “كينغ باور” والمباراة يسبقها لقاء ليفربول ضد واتفورد لحساب نفس الجولة، يدخل اليونايتد اللقاء باحثاً عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط التي قد تضعه على قمة الجدول، في حال خدمته نتائج المنافسين في نفس الجولة، تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي.

أهداف سولشير من مباراة اليوم

يهدف المدير الفني لمانشستر يونايتد من المباراة اليوم الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، من أجل الاستمرار في المربع الذهبي والمنافسة على اللقب الذي غاب عن خزائن الشياطين الحمر منذ فترة طويلة، بعد تغول المال في الدوري الانجليزي حتى أصبح عملاق انجلترا وأوروبا لا ينافس على الألقاب كما كان في السابق.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز الرابعة برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر تشيلسي، حيث خاض الفريق 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، سجل لاعبوه 14 هدف وسكنت شباكه 6 أهداف فقط، ويسعى اليوم للفوز ولكن المنافس ليس بالسهل على ملعبه ووسط جماهيره، ويمتلك هداف المسابقة حتى الآن فيردي برصيد 6 أهداف.

أما الفريق صاحب الأرض والجمهور اليوم فريق ليستر سيتي فيدخل اللقاء وهدفه الفوز والحصول على الثلاث نقاط، أيضاً فهو في مركز متأخر في الترتيب في المركز 13 برصيد 8 نقاط فقط، جمعهم من 7 مباريات فاز في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وهزم في 3 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف وسكنت شباكه 12 هدف.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم

14.00 بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش.

15.00 بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس.

16.00 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

17.00 بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.

18.00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة اليونايتد وليستر القادمة

تنقل جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنوات بي إن سبورت القطرية ولقاء اليوم يذاع على شاشة قناة bein sports connect ولم يتحدد معلق اللقاء حتى الآن.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

حراسة المرمى “دافيد داخيا”.

خط الدفاع ” لوك شو، إلريك بايلي، فيكتور لينديلوف، أرون وان بيساك”.

الوسط ” بوجبا، ماكيتوميناي، ماركوس، راشفورد، فرنانديش، سانشو”.

الهجوم ” كريستيانو رونالدو”.

بطاقة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي