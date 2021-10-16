انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة برشلونة القادمة، حيث يستأنف برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بعد فترة من التوقف، وستكون مباراة العودة أمام فالنسيا، ويستضيف برشلونة على ملعب الكامب نو نظيره فالنسيا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 12 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، ويمتلك برشلونة أيضًا مباراة مؤجلة.

ويبدأ برشلونة هذه المباراة وهو يريد الفوز والحصول على 3 نقاط بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية بهدفين دون رد أمام أتلتيكو مدريد، وفي جانب متصل يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراتين فقط.

وستكون مباراة برشلونة أمام فالنسيا من أقوى المباريات في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني للمحترفين، حيث كل فريق يتمنى الفوز من أجل كسب الثلاث نقاط والصعود إلى مركز اعلى في صدارة المجموعة في هذه المباراة الفاصلة.

موعد مباراة برشلونة القادمة

تنطلق مباراة برشلونة القادمة ضد فالنسيا غدًا في الساعة الـ 9 مساء بتوقيت القاهرة، و الساعة الـ 10 بتوقيت مكة المكرمة، و الساعة الـ 11 بتوقيت أبوظبي، وتذيع شبكة قنوات بي إن سبورت مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم نقل المباراة عبر قناة bein sports 1 hd premium تعليق حسن العيدروس.