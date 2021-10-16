موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة ضد باير ليفركوزن والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة، حيث يواجه فريق بايرن ميونخ نظيره ليفركوزن الألماني، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وبالتحديد فريق ليفركوزن، والذي يستضيف المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

وينتظر النجم البولندي مهاجم بايرن ميونخ تجسل الظهور رقم 358 في مسابقة الدوري الألماني، وذلك في حالة مشاركته مع بايرن ميونخ ضد ليفركوزن، والتي المقرر عقدها في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

ومن المتوقع أن يرفع مهاجم بايرن ميونخ رصيده من المباريات إلى 358 مباراة، يتقاسم المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المسابقة، ليتساوى مع البرازيلي نالدو برصيد 358 مباراة.

وسجل ليفاندوفسكي ظهوره في 357 مباراة حتى الآن، منذ انضمامه لبروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في 2010، ونجح من خلالها في تسجيل كم هائل من الأهداف، عددهم 284 هدف ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين بالمسابقة خلف الأسطورة مولر برصيد 365 هدف.

موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة

وستنطلق المباراة بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن غدًا في الساعة الـ 3.5 بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 4.5 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الـ 5.5 بتوقيت أبو ظبي، وأما بالنسبة للقنوات الناقلة لم تحصل أي قناة عربية حتى قناة بي إن سبورت لم تحصل على حقوق البث للمباراة، ويمكنك متابعة المباراة على بعض القنوات الأجنبية مثل tv3 و sky sport uno italia.