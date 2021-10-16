نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية| مباريات اليوم الثلاثاء 2021/10/19 المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباريات اليوم الثلاثاء ، من جديد تستأنف المسابقات المحلية والقارية على صعيد الأندية بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية لحساب تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الأوروبية والأفريقية والآسيوية ونهائيات دوري الأمم الأوروبية ، حيث تعود المنافسات في الدوري الإنجليزي والدوري السعودي والدوري المغربي ، إضافة إلى دوري أبطال أفريقيا و دوري أبطال أوروبا و دوري أبطال آسيا والدوري الأوروبي وغيرها.

في السطور المقبلة، سنستعرض مواعيد مباريات الثلاثاء المقبل 19 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة في البطولات الرياضية المختلفة.

مباريات اليوم الثلاثاء

عشاق الساحة المستديرة على موعد يوم الثلاثاء المقبل، مع مواجهات قوية وحماسية في مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكذلك الدوري المغربي .

وتشهد المباريات في البطولات سالفة الذكر مواجهات قوية ويتوقع أن تجذب الملايين من أنصار الأندية العربية والعالمية.

دوري أبطال أوروبا

تقام ضمن مباريات اليوم الثلاثاء المقبل 8 مباريات في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/2022 ، وذلك لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات.

وستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاءات الثمانية، غير أنه من غير المُعلن حتى الآن القنوات الناقلة لكل مباراة.

ويمكن التعرف على المباريات المزمع إقامتها يوم الثلاثاء القادم على النحو التالي:

في تمام الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت السعودية وتركيا، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت القاهرة وبلجيكا، السادسة إلا الربع ( 5:45 م ) بتوقيت إنجلترا والبرتغال، الخامسة إلا الربع ( 4:45 م ) بتوقيت جرينتش، تُلعب مبارتين:

مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج ، تقام على ملعب جان برايدال في مدينة بروج البلجيكية. مباراة سبورتينج لشبونة وبشكتاش ، يحتضنها ملعب فودافون أرينا في مدينة إسطنبول التركية.

عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية وأوكرانيا ومولدوفا، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت القاهرة وباريس وبرلين وأمستردام ومدريد وروما، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت إنجلترا والبرتغال، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش، تقام 6 مباريات:

مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج ، يستضيفها ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية باريس. مباراة أياكس أمستردام وبوروسيا دورتموند ، يحتضنها ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية أمستردام. مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول ، تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد. مباراة بورتو وميلان ، تلعب في ملعب الدراجاو في مدينة بورتو البرتغالية. مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك ، تقام على ملعب دونباس ارينا في مدينة دونيتسك الأوكرانية. مباراة انتر ميلان وشيريف تيراسبول ، تقام على ستاد سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) في مدينة ميلانو الإيطالية.

الدوري الأوروبي

وفي الـ يوروبا ليج تقام مباراة واحدة ، عند الساعة الخامسة والنصف ( 5:30 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت القاهرة والمجر، الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت اسكتلندا، الثانية والنصف ( 2:30 م ) بتوقيت جرينتش، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات أيضًا، حيث مباراة سيلتك وفرينكفاروزي .

والمباراة منقولة أيضًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

الدوري المغربي

في إطار مباريات الدوري المغربي ولحساب مباريات اليوم الثلاثاء القادم تقام مواجهة هامة ضمن الأسبوع السادس من البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول ، حيث مباراة اتحاد طنجة والجيش الملكي ، والتي يحتضنها ملعب طنجة في مدينة طنجة المغربية.

المباراة تقام في تمام العاشرة والنصف ( 10:30 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف ( 9:30 م ) بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف ( 8:30 م ) بتوقيت المغرب، السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر الفضائية الرياضية المغربي Arryadia SD/HD .

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة وذلك في إطار بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري المغربي.