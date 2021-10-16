نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباريات دوري محمد بن سلمان وأبطال أسيا في المقال التالي
تنقل قناة السعودية الرياضية Saudi ssc 2021 مباريات الدوري السعودي وكذلك مباريات دوري أبطال آسيا مجانًا بدون تشفير، حيث تعتبر بمثابة قناة رياضية رائعة خاصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى مشاهدة ومتابعة الدوري السعودي، وتتواجد علي القمر المصري النايل سات، والقنوات الرياضية SC تقوم بتقدم العديد من البطولات وأيضا مباريات كرة القدم، وجميع الألعاب الجماعية المقامة في لبمملكة.
استقبل تردد قناة ssc 2021 السعودية
تبث قناة الرياضية ssc sports على القمر المصري النايل سات كل يوم وترددها كالتالي:
- القمر الصناعي : النايل سات
- تردد القناة : 12562
- معدل الاستقطاب : عمودي v
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ :2/3 أو 4/3
تردد قناة ssc الرياضية على العرب سات
- القمر الصناعي : العرب سات
- التردد: 11474
- معدل الترميز : 27500
- معدل الاستقطاب : عمودي v
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6 أو 3/2 أو 3/4
مميزات قناة ssc الرياضية
تمكنت قناة السعودية SSC الرياضية في وقت قصير من حشد جمهور كبير من عشاق الرياضة والمشجعين وذلك لأن هذه القناة الرياضية ، تتميز بالكثير من الأشياء على عكس القنوات الرياضية الأخرى هذه :
- هي قناة مجانية تعرض جميع المباريات وكل ما يتعلق بالرياضة.
- كما أنها تذيع العديد من البطولات المهمة تنتظرها
- تغطي جميع مباريات الدوري السعودي حصريا.
- لديها مجموعة من الخبراء البارزين وتستضيف فريقًا من المعلقين المحترفين ، من بينهم فهد العتيبي وأيضا مشاري القرني
- كما أنها تقوم بتغطية الأخبار الرياضية سواء المحلية أو العربية أو العالمية وذلك من أجل إيصال صور واضحة للجمهور.
مواعيد مباريات اليوم علي القنوات الرياضية السعودية ssc
- سيتم نقل مباراة الوحدة الاماراتي والنصر السعودي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية عبر قناة SSC7 HD
- سيتم نقل مباراة برسيبوليس – إيران ضد نادي الهلال السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية عبر قناة SSC7 HD
- تقام اليوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الجولة الثامنة حيث تقام عدة مباريات منها مباراة الباطن والشباب في تمام السادسة بتوقيت السعودية ومباراة الاهلي والاتفاق في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت السعودية ومباراة الفيحاء والرائد ومباراة الطائي وأبها عبر القنوات الرياضية السعودية.
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