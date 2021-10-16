نتيجة مباراة الزمالك وتوسكر اليوم في دوري أبطال أفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف نتيجة مباراة الزمالك وتوسكر، حيث واجه نادي الزمالك اليوم نادي توسكر في إطار منافسات الجولة 32 من دوري أبطال أفريقيا، فبدأ الفريق الأبيض مشواره بمهمة سهلة لأنه لم يستهم بخصمه مما أدى إلى حدوث مفاجأة في المباراة.

وقد دخل لاعبو النادي الأبيض بنفس لاعبي الموسم الماضي، نظرًا لأنه لم تتم أي صفقات جديدة، ليستعين المدرب الفني بلاعبي الإعارة، وهم: عمر السعيد ومصطفى فتحي، واستطاع النادي الأبيض من الظهور بشكل رائع طف الأنظار.

واستطاع النادي الزمالك من عودة اللاعبين المعارين بقيادة مصطفى فتحي وعمرو السعيد، وكان تشكيل الزمالك أمام توسكر كالآتي: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدي والونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي في خط الدفاع، وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في خط الوسط، وسيف الدين الجزائري في الهجوم.

وفي الجانب الآخر الفريق الكيني علم أن المباراة لم تكن سهلة بالنسبة له، لذا استعد بطريقة جيدة، وحاول أن يقدم مستوى مميز لا يندم عليه، ولكن المباراة كانت في صالح الزمالك.

نتيجة مباراة الزمالك وتوسكر

وكان التعادل السلبي قد أنهى الشوط الأول ولكن قبل ان يتقدم بن شرقي للهدف الأول في الدقيقة 47 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة 1-0 لصالح الزمالك، حيث تسلم بن شرقي الكرة من جهة اليسار، وتوغل بها داخل منطقة الجزاء، ولعبها داخل المرمى، معلنًا تسجيل الهدف المبارة الوحيد والهدف الأول وهدف الفوز.