نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وبرسبوليس اليوم في ربع نهائي كأس ابطال اسيا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وبرسبوليس فى الدور ربع النهائي من كأس أبطال أسيا، حيث إن هذه المباراة تعتبر واحدة من ضمن المباريات القوية التي ستقام مساء اليوم في المملكة العربية السعودية، حيث إن نادي الهلال السعودي يرغب في الفوز في تلك المباراة من اجل الصعود إلي نهائي الكأس هذا العام.

موعد مباراة الهلال السعودي وبرسبوليس

يستضيف الهلال السعودي في مساء اليوم نادي برسبوليس الايراني علي ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض، وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

ويبدأ نادي الهلال السعودي المباراة وهو عينة علي الفوز حيث إن النادي يسعي إلي تحقيق اللقب هذا الموسم

بعد إن خسرة العام الماضي، ولكن النادي الايراني يرغب في الثأر من نظيرة السعودي بعد الفوز علية في مباراة الذهاب.

ويذكر بإن نادي الهلال السعودي حصل علي بطولة الدوري السعودي لكرة القدم في الموسم الماضي ليكمل الفريق 17 مرة حصل فيها علي الدوري.

تشكيل نادي الهلال

قام المدير الفني لنادي الهلال السعودي بالاستقرار علي التشكيل النهائي للفريق في مباراة اليوم أمام برسبوليس، حيث إن تشكيل المباراة سيكون كالأتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: خليفة الدوسري، علي البليهي، جيانج سوو، محمد البريك

وسط المعلب : ناصر الدوسري، سلمان الفرج، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، موسى ماريجا

خط الهجوم: بافيتمبي جوميز

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وبرسبوليس

سيتم عرض هذه المباراة مساء اليوم علي قناة SSC 7 علي الاقمار الصناعية المختلفة، حيث إن هذه القناة هي من ضمن القنوات التي لها حقوق بث دوري ابطال اسيا في الوطن العربي والشرق الاوسط، وذلك حتي تقدم للمشاهدين البطولة بالكامل.

وستعمل القناة علي عرض الاستوديو التحليلي لها قبل بداية المباراة من أجل إن يتم في الاستوديو

تحليل تشكيل كل الفريقين والاحصائيات المتوقعة والاستوديو التحليلي بعد المباراة والذي سيكون حتي منتصف اللليل.

ويمكن ضبط اشارة هذه القناة علي التردد التالي علي النايل سات :