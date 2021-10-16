ملخص مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي في دور ربع النهائي بدوري الابطال

انتهت مباراة النصر السعودي ضد الوحدة الإماراتي في دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث استطاع فريق النصر السعودي أن يلحق بفريق الوحدة الإماراتي خسارة كبيرة، وانتهت المباراة بفوز فريق النصر على فريق الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف لفريق النصر مقابل هدف وحيد لفريق الوحدة الإماراتي لحفظ ماء الوجه، وبهذه النتيجة يصعد فريق النصر السعودي إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ملخص مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي في دوري الابطال:-

بدأت المباراة قوية وانتهت كما بدأت من حيث القوة والاثارة الكروية، حيث استطاع فريق النصر السعودي الهجوم على فريق الوحدة الاماراتي طوال شوطي المباراة، ليحلق بفريق الوحدة الإماراتي أكبر هزيمة منى بها فريق الوحدة الإماراتي، حيث سجل فريق النصر خمسة أهداف دفعة واحدة في شباك الوحدة الإماراتي، بينما سجل فريق الوحدة الاماراتي هدف وحيد ويتيم في نهاية الشوط الثاني من المباراة، ليودع فريق الوحدة الإماراتي البطولة، بينما يصعد فريق النصر إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا.

وقد جاءت أهداف المباراة ومجموعة 6 أهداف كما يلي:-

بدأ فريق النصر السعودي بالتهديف مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، أحرزه مهاجم الفريق عبد الرزاق حمد الله.

ثم تلا الهدف الأول، الهدف الثاني أحرزه المهاجم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف وذلك في الدقيقة 52 من الشوط الأول.

ثم أحرز اللاعب عبد الفتاح عسيري الهدف الثالث في الدقيقة 56 من الشوط الأول.

ثم الاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف مرة أخرى، حيث أستطاع إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 64 من عمر الشوط الأول.

اما الهدف الخامس فقد جاء على يد اللاعب سامي خليل النجعي وذلك في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وهدف الوحدة الإماراتي اليتيم أحرزه اللاعب الاماراتي إسماعيل مطر وذلك في انتهاء الشوط الثاني بدقائق قليلة.

وبهذه النتيجة صعد فريق النصر السعودي إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال اسيا، منتظراً الفريق الفائز من مباراة فريق الهلال السعودي ضد فريق برسيبوليس الايراني، والتي ستقام مساء اليوم في العاصمة الرياض في وقت لاحق.

وكافة محبي ومشجعي الكرة السعودية يتمنون فوز فريق الهلال ليكون نصف نهائي دوري الأبطال سعودي.