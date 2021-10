نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي إيطاليا| مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة يوفنتوس وروما ، في واحدة من أقوى مواجهات الدوري الإيطالي لكرة القدم 2021/2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب من الأسبوع الثامن، يستضيف مساء غدٍ الأحد 17 أكتوبر 2021 ، ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية، فعاليات المواجهة القوية في ديربي إيطاليا بين السيدة العجوز والذئاب ، والتي يتوقع أن تجذب الملايين من عشاق ومحبي الناديين العريقين.

في السطور التالية، نستعرض موعد مباراة يوفنتوس وروما والقنوات الناقلة ، وموقف الناديين في بطولة الكالشيو للموسم الجاري، علاوة على تاريخ مواجهات يوفنتوس وروما .

مباراة يوفنتوس وروما

في قمة مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي ، يحتضن ملعب أليانز ستاديوم المواجهة القوية في الكلاسيكو الإيطالي بين الذئاب واليوفي ، وهي دومًا ما تكون خارج حسابات الترتيب على صعيد جدول الـSerie A أو حتى على المستوى العام للناديين في الموسم الحالي.

وبعد مرور 7 جولات من البطولة الإيطالية، نجح فريق السيدة العجوز في احتلال المركز السابع برصيد 11 نقطة وصافي (1) هدف، يفصله 10 نقاط كاملة عن نابولي المتصدر.

وتمكن اليوفي من تحقيق الفوز في 3 مواجهات على حساب سبيزيا وسامبدوريا بنفس النتيجة (3-2) وأمام تورينو بهدف في ديربي تورينو ، فيما تعادل إيجابيًا في مباراتين مع أودينيزي (2-2) وميلان (1-1).

كما تلقى يوفنتوس خسارتين أمام إمبولي (0-1) ونابولي (1-2).

على الجانب الآخر، يعتبر الذئاب في موقف أفضل نسبيًا، حيث يحتلون رابع الترتيب برصيد 15 نقطة وصافي (8) أهداف.

وحقق روما الفوز في 5 مباريات أمام فيورنتينا (3-1) و ساليرنيتانا برباعية نظيفة ثم ساسولو (2-1) وأودينيزي (1-0) وأخيرًا إمبولي بثنائية بيضاء.

وتلقى فريق العاصمة الإيطالية خسارتين بنفس النتيجة أمام هيلاس فيرونا ولاتسيو (2-3).

وإليكم ترتيب أندية الدوري الإيطالي حتى الأسبوع السابع في الصورة أدناه:

تاريخ مواجهات يوفنتوس وروما

بشكل عام التقى اليوفي والذئاب في 84 مواجهة من قبل، وذلك خلال بطولات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكذلك الكأس الدولية للأبطال ، إضافة إلى عددٍ من اللقاءات الودية.

ويحظى نادي يوفنتوس بأكبر عدد مرات من الفوز برصيد 39 انتصارًا، بينما حقق روما الانتصار في 22 مواجهة فقط، وحسم التعادل 23 لقاءً جمعا الفريقين.

وحول الأهداف المسجلة في المواجهة، فإن اليوفي يمتلك 126 هدفًا في شباك الذئاب، فيما استقبلت شباك السيدة العجوز 93 هدفًا.

أما عن أكبر فوز تحقق في تاريخ لقاءات يوفنتوس وروما فكان من نصيب اليوفي أيضًا والذي فاز بخماسية نظيفة في ذهاب الدوري الإيطالي موسم 1990/1991 .

وإليكم جدول بتاريخ المواجهات المباشرة التي جمعت عملاقي إيطاليا في الصورة التالية:

موعد مباراة يوفنتوس وروما والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء غدٍ الأحد، في تمام العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت القاهرة وروما، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة يوفنتوس وروما فقد أسند الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للدولي دانيلي أورساتو مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب Lega Serie A YouTube بنقل أحداث المباراة، بالإضافة إلى قنوات Sport TV1 Potugal و Match Football 1 و SuperSport Maximo 1 و Arena Sport 3 HD Serbia و Digi Sport 2 HD Romania و BT Sport 1 HD و Cosmote Sport 2 HD و Ziggo Sport Voetbal و Arena Sport 4 HD Croatia و Vamos Bar1 # و DAZN 1HD Italia و Telekom Sport 3 HD Rom و Max Sport 3 HD و C More Sport 2 HD fin و Look Sport RO 3 HD و S Sport 2 HD و SuperSport Football .

أما عن معلق مباراة يوفنتوس وروما فقد أولت قناة الدوري الإيطالي للمعلق السعودي المخضرم فهد العتيبي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث مواجهة الكلاسيكو الإيطالي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة يوفنتوس وروما والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في الكالشيو قبل مواجهة الديربي ، علاوة على تاريخ لقاءات يوفنتوس وروما في مختلف المسابقات المحلية والدولية.