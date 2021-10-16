مانشستر سيتي يقتنص ثلاث نقاط جديدة..وإشتعال صراع صدارة الدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - فاز مانشستر سيتي على فريق بيرنلي، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب من الضغط على ليفربول وتشيلسي، فى صراع الصدارة على الدورى الإنجليزي، وذلك بعد أن قام بالفوز على فريق بيرنلي بنتجية هدفين مقابل لا شىئ اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجارى، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من المسابقة .

وعلى الجانب الآخر، تابع نادى مانشستر يونايتد سلسلة نتائجة الضعيفة بالدورى، وبالتالى إزدادت الإنتقادات والضغوط على المدير الفني للفريق “جونار سولشاير”، وذلك بعد تلقى الفريق هزيمة ثقيلة أمام فريق ليستر سيتى بنتيجة 4 – 2 .

وإستطاع مانشستر سيتي تحقيق الفوز فى هذه المباراة على أرضة بإستاد “الإتحاد”، حيث واجه السيتى دفاع منظم وقوى من فريق بيرنلي، وإستطاع الفوز على ضيفه بنتيجة هدفين مقابل لا شىئ .

وبعد الفوز الذي حققة فريق مانشستر سيتي، إرتفع رصيده إلى 17 نقطه، ويحتل المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد بيرنلي عند ثلاث نقاط، بعدما تقلى هزيمه جديدة بالمسابقة، ولم يستطع تحقيق أي فوز بالمسابقة حتى الآن .

أحداث مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

إستطاع مانشستر سيتي الشوط الأول بتقدم بهدف نظيف، سجله لاعب الفريق “برنارو سيلفا” فى الدقيقة 12، وخلال أحداث الشوط الثاني أحرز الهدف الثاني للسيتي “كيفين دي بروين” الذي أحرزه فى الدقيقة الـ70، ويعتبر هذا الهدف الـ70 للاعب خلال مسيرته مع الفريق .

وكانت المباراة بدأت بهجوم قوي من مانشستر سيتي، وقام بمحاصرة بيرنلي داخل منطقة الجزاء منذ بداية المباراة، ولكن الفريق الضيف كان يلعب بطريقة دفاعية متكتلة، وكان يتواجد داخل منطقة الجزاء الخاصة بهم 8 لاعبين على الأقل لتأدية الدور الدفاعي، الأمر الذي صعب المهمة على لاعبي السيتي منذ بداية المباراة، حتى إستطاع السيتي إحراز هدفه الأول فى الدقيقة 12 من الشوط الأول للمباراة .

وصف هدف مانشستر سيتي الأول

جاء الهدف الأول لفريق مانشسترسيتي فى الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعد هجمة منظمة وتمريرة أرضية لعبها اللاعب”برناردو سيلفا” من ناحية اليمين إلي اللاعب “فيل فودين” على حدود منطقة جزاء بيرنلي ليسددها الأخير تجاه المرمي، ولكن تصدي لها حارس المرمي وإرتدت منه ليقوم بالمتابعة اللاعب “برناردو سيلفا” بتسديدة قومي داخل الشباك .

وبعد إحراز مانشستر سيتي الهدف الأول زادت الشراسة الهجومية للفريق، ولكن وسط محاولات شديدة من لاعبي بيرنلي للحفاظ على قوة الدفاع لعدم تلقي أهداف آخري .

وتابع فريق مانشستر سيتي محاولاته الهجومية على مرمي فريق بيرنلي، حتى نهاية أحداث الشوط الأول .

وصف هدف مانشستر سيتي الثانى

مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة، وفى الدقيقة 59، سدد اللاعب “إيمريك لابورت” من داخل منطقة الجزاء، ولكن إعتلت العارضة بفارق بسيط عن المرمي .

وقام نادى بيرنلي بإجراء بعد إجراء تعديلات على الخطة، باللعب بطريقة الدفاع المتقدم، محاولة منهم للتعادل مع مانشستر سيتي.

ولكن تابع مانشستر سيتي هجماته المستمرة على الفريق الضيف، وإستطاع كيفين دي بروين إحراز هدف السيتي الثاني فى الدقيقة 70، وجاء الهدف بعد هجمة منظمة، تقدم فيها نجم الفريق ” رياض محرز” إلى منطقة جزاء بيرنلي، وقام بتمرير الكرة إلي دي بروين الذي قام بتسديدها بشكل قوى، ليسجل هدف الحفاظ على الثلاث نقاط .