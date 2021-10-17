ميلان يهزم فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي
اعتلى فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بعدما قلب تأخره بهدفين أمام ضيفه فيرونا إلى فوز مثير 3 - 2 يوم السبت في المرحلة الثامنة.
وفي مباريات أخرى عطل فريق لاتسيو انطلاقة ضيفه إنتر ميلان حامل اللقب وفاز عليه 3 - 1 في الوقت الذي قلب فيه سبيزيا تأخره بهدف أمام ضيفه ساليرنيتانا إلى فوز مثير 2 - 1.
وعلى ملعب سان سيرو، انتهى الشوط الأول بتقدم فيرونا بهدفين نظيفين حملا توقيع جيانلوكا كابراري في الدقيقة السابعة وأنتونين باراك من ضربة جزاء في الدقيقة 24. لكن الأمور انقلبت تماما لصالح ميلان في الشوط الثاني حيث رد الفرنسي اوليفيه جيرو بهدف في الدقيقة 59 ثم أضاف فرانك كيسي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 76. وحسم ميلان الفوز بهدف عكسي سجله كوراى غونتر لاعب فيرونا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78.
الفوز رفع رصيد ميلان إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن نابولي الوصيف الذي يلتقي مع ضيفه تورينو غدا الأحد.
وعلى استاد ألبرتو بيكو ، تقدم سيمون نوانكو بهدف لساليرنيتانا في الدقيقة 39 وأدرك دافيد ستريليتش التعادل لسبيزيا في الدقيقة 51 ثم تكفل فيكتور كوفالينكو بهدف الفوز في الدقيقة 76. الفوز رفع رصيد سبيزيا إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.
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